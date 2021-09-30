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Siyaset SP Lideri Karamollaoğlu: Şahsiyetli dış politika bölgemize huzur verir
Siyaset

SP Lideri Karamollaoğlu: Şahsiyetli dış politika bölgemize huzur verir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dış politika dersi verdi...

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:13:00 -
SP Lideri Karamollaoğlu: Şahsiyetli dış politika bölgemize huzur verir

Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendiren Karamollaoğlu, şunları dile getirdi: “ABD seyahati aslında bekleneni vermedi. Şahsiyetli dış politika, sadece ülkemizin, milletimizin, komşularımızın değil, bütün dünyanın huzur ve barış içinde olması için bir politika izlemektir. Kendi menfaatlerimizden hiçbir zaman taviz vermeyiz, özgün politikamızı her zaman uygularız, ama bölgemizin ve dünyanın barışını göz önünde tutarız.” Akşener’in, “Cumhurbaşkanı değil, Başbakan adayıyım” sözleri sorulan SP Lideri, şu cevabı verdi: “Sayın Akşener, burada elbette kendi tabanına bir mesaj verecek. Aynı zamanda demokratik sisteme geçilecek. Böyle olursa ‘Ben Başbakanlığa aday olacağım’ diyor.”

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Yorumlar

CHDPKK ye Terör örgütleri ne kuyruk

şahsiyet li dış politika CHDPKK ye Haçlı ya Terör örgütleri ne uşaklık kuklalık maşalık yaparak şahsiyet li bir polika yapmak isteyenler
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