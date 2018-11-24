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SP lideri Karamollaoğlu: Halkın teveccühü olmadan mümkün değildir

Kilis'te düzenlenen bir konferansta konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti iktidarını kastederek, "16 yıl iktidarda kalmak halkın teveccühü olmadan mümkün değildir" dedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:05
SP lideri Karamollaoğlu: Halkın teveccühü olmadan mümkün değildir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kilis’te partisi tarafından düzenlenen ‘Çare var’ adlı konferansa katıldı.

"Halkın teveccühü olmadan mümkün değil"

Kilis'te düzenlenen konferansta partililere seslenen Karamollaoğlu, siyasete toplumun olumsuz bakışını değiştirmek gerektiğini söyledi. AK Parti’nin bazı hizmetler yaptığını ve 16 yıldır iktidarda kaldığını belirten Karamollaoğlu, "AK Parti, iktidarında bir takım hizmetler yaptılar. 16 yıl iktidarda kalmak halkın teveccühü olmadan mümkün değildir. Evet bir takım adımlar attılar. Mesela sosyolojik olarak, başörtüsü problemi çözüldü. Biz bunun sıkıntısını geçmişte yaşadığımız için bundan dolayı müteşekkiriz. İmam Hatip okullarında artış var, bundan dolayı da memnunuz. Şehirler ise betonlaştı yaşanmaz hale geldi. Bizim itirazımız beton kulelere, şehirlerin anormal derecede yoğunlaşmasına, özellikle İstanbul gibi şehirlerin sorunlarının artık çözülemez hale gelmesinedir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:05
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  4. Çare var mı konferansı
  5. Saadet Partisi
  6. açıklama

YORUM YAZ

  • kıyaskıyas14 dk önce
    Kıvır kıvır....iyice kıvır...Nede olsa Geniş adamlarsınız...
  • mustafa yıldırmustafa yıldır16 dk önce
    sizin halkın teveccühünü almanız mümkün değil.halk tercihini yapmıştır.
  • misafirmisafir16 dk önce
    Siz halkın neyini kazandınız acaba.
  • Erhan Erhan 19 dk önce
    Hayret , başını taşa falan mı çarptı acaba
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