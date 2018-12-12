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SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücret en az 2 bin 400 lira olmalıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücret en az 2 bin 400 lira olmalıdır

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin, bir polis memuru tarafından makamında şehit edilmesiyle ilgili Karamollaoğlu, "Rize’de Emniyet Müdürümüz silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Cenab-ı Hak’tan kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu tür hadiselerin bundan sonra cereyan etmemesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

'Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır'

Asgari ücret konusunun her zaman gündemlerinde yer aldığını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Asgari ücret, bir insanın karın tokluğu seviyesinde tutulursa, zulüm olur. Bugünkü enflasyon rakamları ile 2 bin 200 denilen rakam asgaride olmalıdır. Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır. Bir yılda bu düzelmez. Enflasyonun üzerinde konulacak her artış, bu hedefe kolay yaklaşılmasını sağlar. Yüzde 10 derseniz asgari ücret 7 senede 2 misline çıkar. Bazıları 2 bin rakamını veriyor. Onu doğru bulmuyorum. Asgari ücretin 2 bin 400’ün altında olmaması gerekir."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
  1. Rize
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. asgari ücret

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL39 dk önce
    Adam düşüncesini belirtmiş HAYDAR BAŞTA yıllar önce 5.000 filan demişti ne var bundaBaşa gelince yapıcak onu söylüyor
  • Yavuz 1517Yavuz 151746 dk önce
    Sus ...
  • nooooonooooo53 dk önce
    sevsinler, şirin baba
  • yusuf toygunyusuf toygun54 dk önce
    asgari ücret 2400 olursa birilerinin altında makam arabası olamaz. birileri yirmi veya on beş bin lira alamaz. para yetmez...bu iş terazinin kefesi gibi biri yukardaysa öteki aşağıdadır.
  • Yunus16Yunus1656 dk önce
    TEMEL BÖYLE BİR RAKAM OLUNCA, BÜYÜK İŞ VERENLERİN MESELA KOÇLAR, TOFAŞ, RENO GİBİ İŞ VERENLERİN FABRİKAYI KAPATIR BAŞKA ÜLKELERE AÇARIZ GİBİ HÜKÜMETİ TEHDİT EDECEĞİNİ BİLİRSİN ??? BİLMİYORSAN ZATEN O KOLTUKTA BOŞUNA OTURMA, BİLİYORSAN DA NEDEN YÜKSEKLERDEN UÇUYORSUN? KEMAL LE ANLAŞTIN MI? DÜNYA EKONOMİSİ SIKIŞTI!!! YÜKSEK ASGARİ ÜCRET İLE ÇİN İLE NASIL REKABET EDİLİR??? BUNUN AÇIKLAMASINI YAP
  • fahrifahri56 dk önce
    aslında hükümetin yapacağı hiç polemiğe girmeden asgari ücreti 3 bin tl yapmak nasılsa yapılan zamlar alınan vergiler kesilen cezalarla birlikte bu para buhar olacak
  • karamanlıkaramanlı58 dk önce
    kk 2200 dedi, yandaşlar gülüyor, temel bey 2400 dedi şimdi buna söverler...boşver millet memnun. millet bahçesinde yuvarlansınlar, kıraathanedende keklerini yediler mi tamam, hayat bu karışmayın..
  • meçulmeçul1 sa önce
    ulan her yerimiz vergi olmuş ot vergisi b.. vergisi elektrik dağıtım haracı bu ne lennn hükümet bizi keriz buldu değilmi kiralık dükkanın vergisini bile biz ödüyoruz bundan sonra kimseye oy yok sonuçta ölüm var tüm dünya yansın bitsinnnnn.......
  • adem şenadem şen1 sa önce
    çalışana verilmeli çok doğru karar bu ama adam 40 yasında 5000-6000 gün pirimle emekli olmuş ölmüyorda bedavadan devlet para verir , yazık değilmi bu devletin parasına. mevcut çalısanların bir çogu tek gün bile emekli maası alamadan ölecekler.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    bir sen eksik kalmıştın
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Şu son zamlardaan sonra 2 400 de yetersiz, hiç pazarlık payı bırakmamış Molla Temel
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