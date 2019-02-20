SP Büyükşehir adayı Marasalı’dan AGD’ye ziyaret

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı ve beraberindeki heyet, Anadolu Gençlik Derneği Malatya İl Başkanı Tayyar Emre ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Gençlerin bir ülkenin geleceği için önemli bir güç olduğuna vurgu yapılan ziyarette, Marasalı, seçildikleri takdirde gençler için yapacakları hizmetleri anlattı ve Malatya’daki mevcut semt konaklarının derneklere hizmet verdiğini söyledi.

AGD İl Başkanı Tayyar Emre ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Marasalı’ya yerel seçimlerde başarılar diledi.

Emre, “Milli Gençliğin içinden çıkmış Milli gençliğin abisi üniversite yıllarından beri BGD teşkilatlarında görev almış, Şimdi Saadet Partisi’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Osman Marasalı başkanımızın şubemize ziyareti vesilesi ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Biz kendisine başarılar diliyoruz, kendisini yakinen tanıyoruz.Milli Gençlik Vakfı yıllarından, üniversite yıllarından itibaren davamızın içinde görev almış canla başla çalışmış gayret etmiş bir ağabeyimiz, kardeşimiz” dedi.

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı ise, gençliğin önemine vurgu yaparak, şuana kadar gençler için yapılan etkinlikleri, çalışma ve hizmetleri eleştirdi, seçildikleri takdirde gençler için yapacakları hizmetleri sıraladı.

Büyükşehir Belediyelerinin görevlerinden birinin de gençliğe hizmet etmek ve kültürel olarak gençlerin gelişimini sağlamak olduğunu ifade eden Marasalı, “Çok kısa sürede kültür faaliyetleri, kitap fuarları, tebrik ettiğimiz güzel faaliyetlerden biriydi. Ama gelenek görenek babında gençliğe Ramazan etkinlikleri olarak maalesef palyaço etkinlikleri sunuldu. Bunu değiştireceğiz. Yine semt konakları güzel bir uygulama. Bu semt Konakları’nda vakıflara, derneklere, hizmetler veriliyor. Burada yine yapacağımız hususlardan biri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile organize bir şekilde gençliğin hem milli hem de manevi değerlerini alan aynı zamanda da eğitim faaliyetlerine katkıda bulunan semt konakları olarak düzenlenmesi ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmesi” şeklinde konuştu.

Marasalı, bir ülkenin en büyük gücünün milli ve manevi değerlere bağlı gençliği olduğunu vurgulayarak,“Bir ülkenin en büyük gücü o ülkenin tankı, topu, silahı değil, milli ve manevi değerlere bağlı gençliğidir. Bunu rahmetli Erbakan hocamız her fırsatta dile getiriyordu. Fakat bugün gelinen noktada dindar bir nesil yetiştireceğiz diye ortaya çıkanlar dindar bir nesil yerine ülkeye deizmin ne olduğunu araştırıldığı bir nesil bıraktılar. Hal böyle olunca geçenlerde röportaj yapan bir gazeteci arkadaş soruyor; Türkiye İslam ülkeleri arasında en fazla alkol tüketiminin yaşandığı ikinci ülke buna ne diyorsunuz diyor. Evet dindar bir nesil yetiştireceğiz lafı sadece sloganda kalırsa, sadece benden olsun çamurdan olsun mantığıyla hareket edilirse, benim hırsızım başkalarının hırsızından iyidir lafı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan il başkanları ilçe başkanları tarafından halka rahatlıkla ifade edilebiliyorsa o zaman gençliğe içki içmekten başka bir yol bırakmamış oluyorsunuz” diye konuştu.