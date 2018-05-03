SP 40 vekil istedi, kriz çıktı!
CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifakta, Saadet Partisi'nin 40 vekil istemesi sonucu kriz çıktığı iddia edildi.03 Mayıs 2018 Perşembe 13:57
24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkaramayan CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekili seçimleri için ittifak kararı aldı. Katıldığı bir canlı yayında 4'lü ittifakı değerlendiren Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, çarpıcı iddialarda bulundu.
SP 40 VEKİL İSTEDİ
Katıldığı bir canlı yayında Cumhur ittifakına karşı kurulan 4'lü ittifakı değerlendiren Batuhan Yaşar, Saadet Partisi'nin ittifaktan 40 milletvekili istediğini ve bu istek sonrası ittifakta liste krizi çıktığını belirtti.
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