SP 40 vekil istedi, kriz çıktı!

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkaramayan CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekili seçimleri için ittifak kararı aldı. Katıldığı bir canlı yayında 4'lü ittifakı değerlendiren Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, çarpıcı iddialarda bulundu.



SP 40 VEKİL İSTEDİ



Katıldığı bir canlı yayında Cumhur ittifakına karşı kurulan 4'lü ittifakı değerlendiren Batuhan Yaşar, Saadet Partisi'nin ittifaktan 40 milletvekili istediğini ve bu istek sonrası ittifakta liste krizi çıktığını belirtti.