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Yerel Sözün bittiği yer! İşten çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu
Yerel

Sözün bittiği yer! İşten çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu

Konya'da işten çıkartıldığını ifade eden bir vatandaşın cebindeki 5 TL'lik banknotun üzerine yazdığı "Cebimdeki son param bu 5 lira ile ekmek aldım. Ne acı" şeklindeki not yürek burktu.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 13:23:00 -
Sözün bittiği yer! İşten çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu

Konya'da işten çıkartıldığını ifade eden bir vatandaşın cebindeki 5 TL'lik banknotun üzerine yazdığı "Cebimdeki son param bu 5 lira ile ekmek aldım. Ne acı" şeklindeki not yürek burktu.

Dünya genelinde artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi trajik hikayeleri de beraberinde getiriyor. Konya'da yaşandığı ifade edilen olayda bir vatandaşın 5 TL'lik banknot üzerine yazdığı not yürekleri burktu.

"CEBİMDEKİ SON PARAM BU"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran 5 TL'lik banknotun üzerinde "Konya'da geçen ay işten çıkarıldım. Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı" ifadeleri yer alıyor.

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Yorumlar

Muhammed Öztürk

Bu milletin çektiği sefaletin suçlusu 100 yüz Erdoğandır devletin bütün varlıklarını düşüncesizce şarjur etmesi her şeyi kuralsız kendi adamlarına komisyonla satmanın bedelini bizler T C vatandaşı olarak bizler çekiyoruz ,Onlar Merkez bankasını ,halkın cebini boşaltıllar hala doymadı bunlar Allah doyursun gözünü bunların.

hercai

Paranin uzerine yazi yazmak da suctur! IBB belediye otobusleri gibi sprey yazilmis, bu da suc!
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