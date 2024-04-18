Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istiyor! Sezon sonu sözleşmesi bitiyor

Yönetim özellikle stoper hattında yaşanması beklenen ayrılıklar için transfer listesini şimdiden oluşturdu.

Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı.

Deneyimli savunmacı bu sezon İspanyol devinin değişmez isimlerinden oldu. 32 yaşındaki stoper, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Militao'nun henüz takıma yeni dönmesinden dolayı ilk 11'de kendine yer buldu.

Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu.

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Real Madrid, Nacho'nun da gösterdiği performans ile İngiliz devini eledi ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.

İspanyol stoper bu sezon Ancelotti'den 36 kez forma şansı buldu.

Ayrıca Real Madrid kaptanı kariyeri boyunca 24 kez İspanya Milli Takımı forması giydi. Nacho Fernandez'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Yıldız ismin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.