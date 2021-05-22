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Sözleşmesi feshedilmişti! Futbolcunun yeni adresi belli oldu
Spor Sözleşmesi feshedilmişti! Futbolcunun yeni adresi belli oldu
Spor

Sözleşmesi feshedilmişti! Futbolcunun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda, eski takımı Montpellier'e imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:55:00 -
Sözleşmesi feshedilmişti! Futbolcunun yeni adresi belli oldu

Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray'da sezon devam ederken sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu eski takımı Montpellier'e geri dönüyor.

Haberde Fransız ekibinin 31 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik anlaşmaya vardığı belirtildi. Oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Montpellier altyapısında yetişen Belhanda, Fransız ekibiyle 2012'de Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

2017'de Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer olan Belhanda 2021'in Mart ayında takımdan ayrılmıştı.

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