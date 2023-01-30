Sözleşmeli ve vekiller tamam sıra fahri öğreticilerde

Muhammet Kutlu Ankara

Yıllardır kadro bekleyen fahri Kur’an kursu öğreticileri, kadro taleplerinin yerine getirilmesi için temaslarını sıklaştırdı.

Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu Temsilcisi Saliha Şen ve beraberindeki heyet Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ı ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ı makamlarında ziyaret ederek kadro taleplerine ilişkin destek istedi.

Kur’an’ı öğrenmeye ve öğretmeye gönül verdiklerini ifade eden platform sözcüsü Saliha Şen, “Biz uzun yıllardır güzel ülkemizin çeşitli yerlerinde fahri olarak çalışan fahri hocalarız. Çok kısıtlı imkanlarla elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz. Kadrolu arkadaşlarımızla aynı işi yapmamıza ve aynı emeği vermemize rağmen onların yararlandığı haklardan maalesef yararlanamıyoruz. Mesleki anlamda yeterlilik belgemiz, KPSS sınavlarından belli bir puan alma ve mülakatla alınma şartımız var. Fahri hocalarımızın birçoğu aynı zamanda hafız. Uzun zamandır emek verdiğimiz işimizi emeğimizin karşılığını alacak şekilde yapmak istiyoruz. Sözleşmeliler kadroya alındı, vekil imamlar kadroya alındı. Bunca yıldır bu işe gönül veren, emek veren fahri hocalarımızın da kadroya alınmasını istiyoruz” dedi.

Sorunlarınızın farkındayız

Türkiye’nin çeşitli illerinden örgütlenerek bir araya gelen Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu temsilcilerini sendika merkezinde kabul eden Diyanet-Sen genel Genel Başkanı Ali Yıldız, “Fahri ve vekil hocalarımızın kadroya geçirilmesi konusunda sendikamız kurulduğu günden beri çaba sarf eden bir sendika. Nitekim bu çabalar sonucu çeşitli tarihlerde fahri ve vekil hocalarımız kadroya alındı. 2004’te Diyanet-Sen’in yetkiyi almasının ardından o zamanın Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan ilk görüşmeye Rahmetli genel başkanımız Ahmet Yıldız, fahri hocalarımızı da yanına alarak gitmiş ve görüşme sonucu fahri ve vekil hocalarımız kadroya alınmıştır. Sizlerin sorunlarının farkındayız. Emeğinizin karşılığını alabilmenizi bizler de gönülden istiyoruz. Yıllardır çeşitli nedenlerle ataması yapılamadığı halde özveri ile çalışan Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerimize sendikamız her konuda destek olmuş gerek atamalarının yapılması gerekse ücretlerinin yükseltilmesi konusunu toplu sözleşmeye, KİK ve KPDK’ya taşıyarak bu konuda girişimlerde bulunmuştur. Ücretlerinizin sosyal haklarınızın iyileştirilmesi ve kadroya geçirilmeniz hususunda yetkili sendika olarak üzerimize düşeni her zaman yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Sözleşmelerin ve vekillerin kadroya alınacağının açıklanması üzerine hemen ‘sıra fahrilerde’ açıklamasını yaptık. Sizlerin yanındayız ve kadro talebinizi gerek basın yoluyla gerek sosyal medya yoluyla gerekse siyasilerle ve kurum yetkilileri ile görüşmelerimizde sizlere kadro verilinceye kadar dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kadroya alınıncaya kadar birlikte mücadele edeceğiz

Ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya gelen yaklaşık 70 fahri Kur’an kursu öğreticisi daha sonra Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ı da sendika genel merkezinde ziyaret etti. Fahri öğreticiler, yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’an’a ve millete hizmet ettiklerini, kadroya geçmeyi beklediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’e teşekkür etti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, fahri Kur’an kursu öğreticilerinin başta ülkemizin gelceği çocuklara yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i, dinimiz İslam’ın emir ve yasaklarını, anne baba sevgi ve saygısını öğretttiğini belirterek “Kadrolarınıza kavuşuncaya kadar sizinle birlikte mücadele edeceğiz. Sözleşmeli çalışanların kadroya geçişi için düzenlenen kanunla Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımların kadroya geçirilmesi sağlanmıştır. Fahri Kur’an kursu öğreticilerimizin de kadroya geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunduk. İnşallah kadro alınıncaya kadar da mücadelemiz sürecek” dedi.