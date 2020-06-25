"Sözleşmeli tarım" modeliyle kaliteli ürünün tüketiciye sunulması hedefleniyor

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, hububat üretiminde uyguladıkları "sözleşmeli tarım" modelinin tüketicinin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşmasına katkı sağlayacağını bildirdi.



Gaziantep Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Alkan ve beraberindeki heyet, GTB'de tarımsal sektör temsilcilerinin yer aldığını istişare toplantısına katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Alkan, pancar üretiminden gelen asırlık tecrübeleriyle hububat ve bakliyat üretiminde de çiftçinin yanında olacaklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada dengeleri değiştirdiğini ve tarımın öneminin daha da anlaşıldığını aktaran Alkan, "Bu bağlamda tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, planlı üretim neticesinde münavebenin güvence altına alınması, verimliliğin artırılması ve ürün deseninin çoğaltılması amacıyla sözleşmeli tarım ve münavebe sistemi uygulamaya başlandı." bilgisini paylaştı.

Alkan, pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün yetiştirecek çiftçilere destek vereceklerinin altını çizerek, uygulamayla hububat ve bakliyat üretimini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

TÜKŞEKER'in sözleşmeli tarım kapsamında çiftçisine alım garantisi vererek, imzaladığı hububat sözleşmesi karşılığında ayni ve nakdi avans desteği vereceğine dikkati çeken Alkan, şunları kaydetti:



"Sözleşmeli tarımda üretimi kendi denetimimiz altında, kendi reçetemize uygun olarak yaptıracağız. Topraktan rafa kuracağımız dağıtım ağıyla son tüketicinin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşmasına katkı sağlayacağız. Bunun yanı sıra mamul üretimi için yeni bir yatırım yapmayarak mevcut sistemde tam kapasite çalışma imkanı bulamayan fabrikalara üretim yaptırmak suretiyle sanayicinin de kazanmasına katkı vereceğiz."

Toplantıya GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Gaziantep Şube Müdürü Cemil Doğan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan ve Gaziantep Ziraat Odaları Birliği Başkanı Cuma Yiğit de katıldı.