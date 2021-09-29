Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçiş 2021! Sözleşmeliye kadro ne zaman açılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşemli personelin kadroya geçiş talebine ilişkin olarak “Sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim." dedi. Sözleşmeli sağlık personeli başta olmak üzere kadroya geçmek isteyen sözleşmelerin kadroya ne zaman geçeceğine ilişkin henüz kesin bir tarih söz konusu değil.

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

Atama yapılacak kadrolar

6495 sayılı Kanun, talepte bulunan personelin sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacağı hükmünü içermektedir. Bilindiği üzere 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesinde belirtilen alanlarda tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personelin “kadro karşılığı” çalıştırılacağı düzenlenmiş olduğundan, 6495 sayılı Kanundan yararlanacak bütün sözleşmeli personel bir kadronun karşılığında çalışmaktadır. Bu kadro derecesi, sözleşmeli personelin hizmet süresi ve eğitimi dikkate alındığında atanması gereken kadro ile uyumlu değilse, meclis kararı ile norm kadroda belirtilen en düşük ve en yüksek dereceler arasında müktesebe en yakın derece değişikliği yapılması uygun olacaktır.