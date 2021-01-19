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Ekonomi Sözleşmeli sağlık personeli alımları hemşire, ebe, sağlık tekniker alımı
Ekonomi

Sözleşmeli sağlık personeli alımları hemşire, ebe, sağlık tekniker alımı

Sağlık personeli özellikle de korona salgını döneminde gece gündüz demeden salgınla mücadelede en ön safta yer aldı. Sağlık Bakanlığı bu süreçte KPSS puanı ile binlerce sağlık personeli alımı gerçekleştirdi. Sözleşmeli sağlık personel alımı ilanları da gelmeye devam ediyor. Sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru ilanına göre, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, fizyoterapist, röntgen teknisyeni, laborant başta olmak üzere sağlık personeli alımı yapılacak. Peki sözleşmeli sağlık personeli alımları ne zaman? Sözleşmeli sağlık personeli alım şartları neler? Sözleşmeli sağlık personel alım başvuru tarihi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:38:00 - 2021-01-19 09:39:00
Sözleşmeli sağlık personeli alımları hemşire, ebe, sağlık tekniker alımı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. 16 Ocak’ta başlayan sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları Resmi Gazete’de de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15 gün olarak açıklandı. 

Sözleşmeli sağlık personeli alımı şartları neler?

1 - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.

5 - 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

7 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8 - Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9  -  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesi  gereğince,  “Sözleşmeli  olarak  istihdam  edilenler  hizmet  sözleşmesine  aykırı  hareket etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih  tarihinden itibaren  1 (bir) yıl  geçmedikçe kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

10  -  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

11  -  Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSS  P3  puanı  esas  alınacaktır. Önlisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSS  P93  puanı  esas  alınacaktır..  Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

13  -  Başvurularda  ‘Kamu  Görevlerinde  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

14 - 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

NOT:  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  talepleri  değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli başvuruları ne zaman, nasıl yaplacak?

1)   Online   olarak   Sağlık   Araştırma   ve   Uygulama   Merkezinde   (Hastane)   yer   alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)

2) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli personel alım başvurusu için istenen belgeler neler?

1- Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2020 yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4- 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir.)

5- Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

7-   Adli   Sicil   Kaydı   (PDF   olarak   siteme   yüklenecektir.   e-Devlet   çıktısı   da   kabul edilecektir.)

8-   Varsa   daha   önce   çalışmış   olduğu   SGK   Hizmet   Dökümü   (PDF   olarak   siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

9- Sertifika istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

Sözleşmeli sağlık personeli alımı ilan detayları için tıklayın

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