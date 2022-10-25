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Ekonomi Sözleşmeli personel kadro son durum nedir? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor, ne zaman uygulanacak?
Ekonomi

Sözleşmeli personel kadro son durum nedir? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor, ne zaman uygulanacak?

Sözleşmeli personel durumuyla ilgili olarak kapsam belli oldu. Peki, sözleşmeli kadro ne zaman geçecek, kimleri kapsayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 09:47:00 -
Sözleşmeli personel kadro son durum nedir? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor, ne zaman uygulanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesine iliştin açıklamalarda bulundu. Peki, sözleşmeli personel kapsamı ne oldu?

Sözleşmeli personel kadro son durum nedir? Sözleşmeli kadro kimleri kapsıyor, ne zaman uygulanacak?

Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız" diye konuştu.

Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna “Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak” cevabını verdi.

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