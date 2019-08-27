Sözleşmeli personel alımı 2019 | Samsun Üniversitesi sözleşmeli büro ve destek personeli alım ilanı

Üniversitelerin bünyesinde sözleşmeli personel olarak iş başvurusunda bulunmak isteyenler üniversite personel alım ilanlarını araştırıyor. Sözleşmeli personel alımı yapan üniversiteler arasında Samsun Üniversitesi de yer aldı. Samsun Üniversitesi 27 adet 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını ilanla duyurdu. Peki üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı 2019, üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı, sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversite hastaneleri 2019, sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversite hastaneleri, devlet hastanelerine sözleşmeli hemşire alımı, sözleşmeli sağlık personeli alımı 2019, sözleşmeli hemşire alımı 2019, sağlık bakanlığı personel alımı, memur alımı ne zaman yapılacak? soruları en çok aranan kelimeler arasında yer almakta.

Samsun Üniversitesi sözleşmeli Büro ve destek personeli alım ilanı yayınladı. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel alım başvuru şartları

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3 - Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Başvuruları ne zaman? Başvuru için istenen belgeler neler?

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi

Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2 - Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3 - Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 veya /2019 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

5 - 1 adet vesikalık fotoğraf.

Not: Başvuru tarihinin son günü itibariyle 2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanması durumun da 2019 (KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3) puanı ile adaylar başvuruda bulunabilecektir.

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