Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylarda 15 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimi duyurdu. Başvuru yapan ve sözlü sınavlara katılanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını, atamaların ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama ekran

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapıldı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.