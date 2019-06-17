Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi düştü mü?

AK Parti’den son dakika sözleşmeli öğretmenlerin kadro geçiş süresi açıklaması geldi. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım toplantısında sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonu ile eğitimde istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz” demişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "2023 vizyonu ile eğitimde istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz' ifadesini kullanmıştı.