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Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi | 2019 Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadro verilecek MEB?

Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen kadro haberleri binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip edilmekte. TBMM Başkanı Mustafa Şentop öğreten atamalarına ilişkin “Öğretmen sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleştirildiğini söyleyerek “602 bin yeni öğretmen eğitim ordumuza dahil oldu” dedi. Şentop’un açıklamasından sonra MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusu yeniden sorulmaya başlandı. MEB ilk atanan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesi konusunda son dakika gelişmesinin olup olmadığı merak ediliyor. Öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenler kadroya mı geçecek? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadro verilecek MEB?

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:54
Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi | 2019 Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadro verilecek MEB?

Son dakika öğretmen atama haberleri. Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen kadro haberleri binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip edilmekte. TBMM Başkanı Mustafa Şentop öğreten atamalarına ilişkin “Öğretmen sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleştirildiğini söyleyerek “602 bin yeni öğretmen eğitim ordumuza dahil oldu” dedi. Şentop’un açıklamasından sonra MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusu yeniden sorulmaya başlandı. MEB ilk atanan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesi konusunda son dakika gelişmesinin olup olmadığı merak ediliyor. Öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenler kadroya mı geçecek? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadro verilecek MEB?

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı kabul edildi. 652 sayılı KHK'ye eklenen ek 5'inci maddede sözleşmeli öğretmenliğe atamanın nasıl olacağı ve kadrolu öğretmenliğe geçiş süreci açıklanmıştı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sözleşmeli öğretmenlik süresi ile ilgili açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşeli öğretmenlik konusuna ilişkin "2023 vizyonu ile eğitimde istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum.

Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresini 4+1 yıla indiriyoruz. Öğretmenlikte pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Bu eğitimi artık Milli Eğitim Bakanlığı verecek.Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. 3 artı 1 yıl oluyor.” demişti. Bakan Ziya Selçuk ise, “Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz.” demişti.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya mı geçecek? 

Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılından bu yana sözleşmeli öğretmen istihdam ediyor. Yeni yasaya göre sözleşmeli öğretmenler 3 yılını tamamlayınca kadroya alınacak. Dolayısıyla ilk ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler çok yakın bir zaman içerisinde kadroya geçirilmiş olacak.  2016 yılı ekim döneminde yaklaşık 3 bin 500'ü sözleşmeli olmak üzere 18 bin 506 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ilk atanan sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:54
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