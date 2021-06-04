Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 28 Haziran -2 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

21-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz'da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri değişti mi?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav tarihleri değişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine” başlıklı yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.

Ancak 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir.

Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021,

tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.

Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir.

İlgililere duyurulur.”