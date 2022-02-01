Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar? Yeni ataması yapılan öğretmen maaşı ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen adaylar, başvurularının ardından sözlü sınavına girdi. Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavında 60 ve üzerinde puan alan adaylar 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde yaptı. MEB, tercih başvurusunda bulunan adayların başvuru sonuçlarını 31 Ocak’ta gerçekleştirdi. 15 bin öğretmenin atamasında en fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

Öğretmen maaşı ne kadar?

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Öğretmen maaşları 2022 Ocak ayında yüzde 30 oranında zamlanmış oldu. Peki, en düşük öğretmen maaşı ne kadar? 2022 memur zammı ve öğretmen maaşlarını yazdı. Ahmet Kıvanç'ın hazırladığı tabloya göre en düşük öğretmen (1/4) maaşı 2022'de 6 bin 587 TL'den 8 bin 397 TL'ye yükseldi.

Ek ders ücreti nedir?

Ek ders ücreti, öğretmenlerin maaş karşılığında girmek zorunda oldukları haftalık ders saati sayısından fazla girdiği dersler için ders saati başına ödenen ücrettir.

Ek ders ücreti 2022 ne kadar?

2022 Yılının Ocak-Haziran ayları: 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,235445 olarak açıklanmıştı. Buna göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt ek ders ücreti 32,2 lira, net ek ders ücreti ise 27,13 liradır. %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 25,52 liradır.

Gece brüt ek ders ücreti 34,5 liradır.

Gece net ek ders ücretleri %15 vergi dilimi için 29,06lira, %20 vergi dilimi için 27,34 ₺lira olmuştur.

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Ek ders ücreti, ait olduğu ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır.