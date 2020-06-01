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Ekonomi

Sözleşmeli öğretmen başvurusu sayfası | Sözleşmeli öğretmenlik başvuru linki

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları | 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı öncesinde milyonlarca kişi “Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman?” , “Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?” , “Sözleşmeli öğretmenlik başvuru linki” , “Kimler sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapabilir?” , “Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu hangi gün başlıyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 08:54:00 -
Sözleşmeli öğretmen başvurusu sayfası | Sözleşmeli öğretmenlik başvuru linki

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunmak isteyenler “Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu sayfası | Sözleşmeli öğretmenlik başvuru linki

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yarından itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak. 

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