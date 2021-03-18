Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 Sözleşmeli Öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada yapılması planlanıyor.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman bitecek?

Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması işlemleri 26 Mart tarihine kadar sürecek.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav yapılacak. Söz konusu sözlü sınava çağrılmak için yapılacak olan başvurular, internet adresi üzerinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilecek.

Adaylar sisteme girişlerini gerçekleştirdikten sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini yapacaktır.

Sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusu için TIKLAYIN