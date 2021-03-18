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Eğitim Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?
Eğitim

Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular bu hafta itibariyle alınmaya başlarken öğretmen adayları, başvurulara ilişkin birçok sorunun yanıtı aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine istihdam edilmek üzere yapılacak olan sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:46:00 - 2021-03-18 13:21:48
Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 Sözleşmeli Öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada yapılması planlanıyor.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman bitecek?

Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması işlemleri 26 Mart tarihine kadar sürecek.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav yapılacak. Söz konusu sözlü sınava çağrılmak için yapılacak olan başvurular, internet adresi üzerinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilecek.

Adaylar sisteme girişlerini gerçekleştirdikten sonra, sözlü sınav merkezi tercihlerini yapacaktır.

Sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusu için TIKLAYIN

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