Sözleşmeli öğretmen atama başvuru ekranı açıldı mı? 20 bin öğretmen atama başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç resmi olarak bugünden itibaren başlıyor. Bakanlık tarafından açıklanan öğretmen atama takvimine göre öğretmen adayları Öğretmen adayları Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı ,ilk atama başvuru ekranı üzerinden ön başvurularını ve sınav merkezi tercihlerini bugün itibariyle yapabilecekler.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama ön başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı - ilk atama başvuru ekranı üzerinden alınacak olan ön başvurular ve sınav merkezi tercihleri 15 Mart - 26 Mart tarihleri arasında yapılacak ve sonrasında ise öğretmenlerin sözlü sınava gireceği merkezler ilan edilecek.

Sözlü sınavların komisyonlar tarafından tamamlanmasından sonra sözleşmeli öğretmen adaylarından tercihleri alınacak ve 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 8 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları nedir?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hangi branşta ne kadar öğretmen ataması olacak? En çok kontenjan 2 bin 883 kişiyle sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kişiyle özel eğitimin oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için bin 805,1938 kontenjanla İngilizce öğretmenliği, Fen Bilimleri öğretmenliği için 996, Beden Eğitimi Öğretmenliği için 540 kontenjan ayrıldı.

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