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Yaşam Sözleşmeli er erbaş alımları ne zaman?
Yaşam

Sözleşmeli er erbaş alımları ne zaman?

Mili Savunma Bakanlığından (MSB) sözleşmeli er, uzman erbaş alımı konusunda açıklama yapıp yapmadığı sorgulanmakta. Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı için bekleyen adaylar, konu hakkında atılacak adımları ilgiyle takip ederken, alımların devam edip etmeyeceğine dair sorularına yanıt arıyor. Peki Sözleşmeli er alımları ne zaman? Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:31:00 - 2020-11-20 17:32:26
Sözleşmeli er erbaş alımları ne zaman?

Sözleşmeli er alımı ne zaman? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı zaman zaman sözleşmeli er alımı yapmakta. Bu yıla ilişkin sözleşmeli er alamı için başvurular 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Sözleşmeli er ve uzman erbaş alımlarına ilişkin ise açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden geldi.

Sözleşmeli erbaş ve er alımları ne zaman?

TSK'dan yapılan uzman erbaş alımı açıklamasında, “2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Pandemi nedeniyle tedbir olarak ertelenen MSB uzman erbaş alımı başvuru sürecinin, şartların normalleşmesinin ardından devam etmesi bekleniyor.

Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? 

Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir. 

Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir? En az ortaöğretim mezunu olmak şartı aranmaktadır. Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir? Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır. 

Sözleşmeli er askerlik şartı nedir?

Askerlik hizmetine devam etmek, askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak ve askerlik hizmetine başlamamış olmak şartı aranmaktadır. Sözleşmeli erbaş ve er alımları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanmakta.

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