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Eğitim Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyenliği için 30 yaş sınırı ve sözlü sınav şartı
Eğitim

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyenliği için 30 yaş sınırı ve sözlü sınav şartı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna başvurular için 30 yaş sınırı getirilirken, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en yüksek puan almış 5 katı aday arasından sözlü ve uygulamalı sınav yapılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 07:06:00 -
Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyenliği için 30 yaş sınırı ve sözlü sınav şartı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılarak , AFAD'da istihdam edilmek üzere alınacak arama ve kurtarma teknisyeni unvanlı sözleşmeli personele yönelik şartlar belirlendi.

Yapılan düzenleme ile AFAD tarafından KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla 5 katına kadar çağrılacak adaylar arasından belirlenecek usul ve esaslara göre uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre değerlendirme yapılacak.

Söz konusu kadroya başvuracakların en az mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olması, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olması ve sınav ilanında belirlenen boy ve kilo koşullarını taşıması gerekecek.

Ayrıca bu kadroda görev yapacak sözleşmeli personele öğrenim durumu ve hizmet yılına göre ek ödeme de yapılacak.

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