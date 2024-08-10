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Spor Sözleşme şartları kabul edildi! Galatasaray'ın yıldızı İngiltere yolcusu
Spor

Sözleşme şartları kabul edildi! Galatasaray'ın yıldızı İngiltere yolcusu

Yeniakit Publisher
2024-08-10 12:31:00 -
Sözleşme şartları kabul edildi! Galatasaray'ın yıldızı İngiltere yolcusu

Süper Kupa maçı sonrası ayrılık kararı alan ve İngiltere Premier Lig takımlarıyla görüşen Zaha'nın yeni takımı büyük ölçüde belli oldu.

Sabah'ın haberine göre Zaha, Leicester City ile her konuda anlaşma sağladı. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayacak.

Leicester City şartları kabul etti

Habere göre Wilfried Zaha'nın 8.8 milyon euroluk yıllık maliyetinin tamamını Leicester City karşılayacak.

Okan Buruk da yaptığı açıklamada Zaha'nın İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini ve transfer görüşmeleri yaptığını ifade etmişti.

Taraftara "Kapa çeneni"  dedi

Öte yandan tecrübeli futbolcunun sosyal medyada bir taraftarla atışması dikkat çekti.
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Zaha kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına "Kapa çeneni" şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2110 dakika süre alan Fildişi Sahilli futbolcu 10 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti.

31 yaşındaki Zaha'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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