Sözleşme dışı üretilen tütünlerin alım-satım esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşme Dışı Üretilen Tütünün İhale Yöntemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı il ve ilçelerde tütün üretimi, Türkiye Ziraat Odaları, tebligattan itibaren 10 gün içinde hizmet şeflerinin bilgisine sunulacak.

Anlaşmalı olmayan tütün ve üretim merkezlerinin miktarı Bakanlık internet sitesinde alıcılara duyurulacak. Müzayede satışlarına katılmak isteyen alıcılar, Bakanlığa başvurarak sözleşmesiz üretim yapan üreticilerin listesini alabilecekler.

Bölgelere göre her sınıf tütün için ihale başlangıç ​​fiyatı Bakanlık tarafından her yıl internet sitesinde ilan edilecektir.

Alıcılar, satın almak istedikleri tütünün fiyatını Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre müzayede yöntemi ile belirleyecek, fiyatı belirleyecek, fiyat tekliflerini ve kendilerini temsil edecek temsilcilerinin bilgilerini bildireceklerdir.

İhaleye katılmak isteyen alıcılar ile sözleşmesiz tütün üretimini bildiren üreticilere açık artırmanın yapılacağı tarih Bakanlık tarafından ilgili ziraat odasına bildirilir.

Alıcı, artırmalı satışlar adına tescil ettireceği tütünü tescil tarihini takip eden 15 iş günü içinde teslim almak ve bedelini üreticiye ödemekle yükümlüdür.

Üretici, müzayedede fiyatı kabul etmeyerek kayıt listesini imzalamaktan kaçınırsa kayıt işlemi geçersiz sayılacaktır. Bu gibi durumlarda üreticiye karşı herhangi bir yaptırım olmayacaktır.

Sözleşmesiz tütün fiyatlarının tespiti her yıl Ağustos ayı sonunda tamamlanacaktır.