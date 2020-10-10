Sözlerini yiyemeyince komik görüntüler oluştu! 'Galiba Kılıçdaroğlu'nun ruh hali bozulmuş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Bakın bugün gazetede bir fotoğraf var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için." dedi.

Gerçek ortaya çıktı

Ancak Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığı anlarda kameraya yansıyan görüntülerde herhangi bir eğilmenin olmadığı video yayınlanarak ispatlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan Katar Emiri önünde para için eğiliyor" iddiasını yalanlayan görüntüler sonrası ne söyleyeceği merak konusuydu. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu, KRT ve Yön Radyo ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın Katar Emiri Temim önünde eğildiği iddiası görüntülerle yalanlanması sonrası Kılıçdaroğlu'na programda bu soru da soruldu.

Sözleri yiyemeyince komik duruma düştü

Kılıçdaroğlu bu programda söylediği sözleri yiyemeyince komik görüntüler oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada devleti temsil ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın fotoğraftaki ruh haline dikkat çekerek "Fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti." gibi ifadeler kullanarak konuyu geçiştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu anları sosyal medyada alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun programdaki görüntülerini paylaşan çok sayıda kullanıcı "Galiba Kılıçdaroğlu'nun ruh hali bozulmuş" yorumlarında bulundu.

Kendisi danışmanının karşısında bile el pençe divan

Öte yandan 'Eğilme' tartışmaları sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun manidar bir fotoğrafı yayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Eğildi' iftirasını atan Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Ekrem Kerem Oktay'ın karşısında el pençe divan durduğu bir fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Oktay, kolunu koltuktan sarkıtmış rahat bir şekilde otururken, Kılıçdaroğlu'nun onun karşısında el pençe divan durduğu görülüyor.