Sözler unutuldu! CHP'li başkan kendisine VIP araç tahsis etti

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'makam aracı' diyerek belediyenin kiralık hizmet araçlarını Yenikapı'ya toplamasının tamamen şova dönük bir hamle olduğu CHP'li belediyelerde yapılan uygulamalarla ortaya çıkıyor.

Yerel seçim sürecinde "İsrafla mücadele edeceğiz" diyen, Yenikapı'da kiralık araçları dizdirerek şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği yaklaşık 3 ay içinde sadece İSKİ için araç kiralamaya harcadığı miktar 16 milyon lirayı aştı. İBB yönetimini bu konuda aratmayan bir başka CHP'li belediye ise Küçükçekmece oldu.

Buzdolabı, özel ses sitemi, TV ünitesi...

Küçükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Kemal Çebi, belediye bünyesindeki 80 binek araçlık filodaki araç sayısını 101'e çıkardı. Bununla da yetinmeyen Çebi, kendisine de içerisinde buzdolabı, özel ses sitemi ve TV ünitesinin de olduğu VIP araç için ihaleye çıktı. Belediyelerde makam aracı kullanılmadığı, tüm araçların, hizmet aracı kapsamında ele alındığı ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre binek araçlarda en fazla 1600 cc motor hacim özelliği arandığı halde Çebi, söz konusu kanunu görmezlikten geldi. Şartnameye eklettiği özel maddeyle en az 1990 cc'lik bir araç kiralanması talimatı verdi. İsrafla mücadele etmek yerine göz göre göre israf yapan Çebi'nin bu icraatı "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

İhale şartnamesine eklettirdi

Kemal Çebi, 5 yıl boyunca kullanacağı VIP makam aracında olmasını istediği özellikleri ihale şartnamesine eklettirdi. 2019/367520 numaralı ihale teknik şartnamesinde yer alan özellikler şöyle: Uydu anten, otomatik kumandalı açılıp kapanabilen TV ünitesi, buzdolabı, katlanabilir masa, özel eşya gözleri, direksiyondan kumandalıCD ve MP3 çalarlı radyo, elektrikli sunroof.





