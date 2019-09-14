0553 313 94 23

Sözler unutuldu! CHP'li başkan kendisine VIP araç tahsis etti

Seçimlerden önce sözde 'İsrafı bitireceğiz' naralarını atan CHP'de sözler unutuldu. CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ihale şartnamesine eklettirdiği özel maddeyle kendisine buzdolaplı, özel ses sistemli ve TV üniteli VIP bir makam aracı tahsis etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:29
Sözler unutuldu! CHP'li başkan kendisine VIP araç tahsis etti

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'makam aracı' diyerek belediyenin kiralık hizmet araçlarını Yenikapı'ya toplamasının tamamen şova dönük bir hamle olduğu CHP'li belediyelerde yapılan uygulamalarla ortaya çıkıyor.

Yerel seçim sürecinde "İsrafla mücadele edeceğiz" diyen, Yenikapı'da kiralık araçları dizdirerek şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği yaklaşık 3 ay içinde sadece İSKİ için araç kiralamaya harcadığı miktar 16 milyon lirayı aştı. İBB yönetimini bu konuda aratmayan bir başka CHP'li belediye ise Küçükçekmece oldu.

Buzdolabı, özel ses sitemi, TV ünitesi...

Küçükçekmece Belediye Başkanı CHP'li Kemal Çebi, belediye bünyesindeki 80 binek araçlık filodaki araç sayısını 101'e çıkardı. Bununla da yetinmeyen Çebi, kendisine de içerisinde buzdolabı, özel ses sitemi ve TV ünitesinin de olduğu VIP araç için ihaleye çıktı. Belediyelerde makam aracı kullanılmadığı, tüm araçların, hizmet aracı kapsamında ele alındığı ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre binek araçlarda en fazla 1600 cc motor hacim özelliği arandığı halde Çebi, söz konusu kanunu görmezlikten geldi. Şartnameye eklettiği özel maddeyle en az 1990 cc'lik bir araç kiralanması talimatı verdi. İsrafla mücadele etmek yerine göz göre göre israf yapan Çebi'nin bu icraatı "Bu kadar da olmaz" dedirtti. 

İhale şartnamesine eklettirdi

Kemal Çebi, 5 yıl boyunca kullanacağı VIP makam aracında olmasını istediği özellikleri ihale şartnamesine eklettirdi. 2019/367520 numaralı ihale teknik şartnamesinde yer alan özellikler şöyle: Uydu anten, otomatik kumandalı açılıp kapanabilen TV ünitesi, buzdolabı, katlanabilir masa, özel eşya gözleri, direksiyondan kumandalıCD ve MP3 çalarlı radyo, elektrikli sunroof.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:29
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
  3. CHP
  4. israf

YORUM YAZ

  • Deli İboDeli İbo15 dk önce
    Bu CHP zihniyeti kuruluşundan bu yana hep kendi saltanatına hizmet etti, ben 65 yaşındayım bu CHP'den bu vatan için 65 gramlık fayda mülahaza etmedim. Zihniyet kuruluşundan beri hep halkı aşağılamak, alavera, dalevera, yakınlarına devleti peşkeş çekmek, arpalık ayarlamak a.a yabancı efendilerine geo el pençe durmak, Türk Milketi'ne göstermedikleri saygıda, yabancılara karşı hiç kusur yapmadılar, bur kaç tanede yandaş avane yorumlarda hala güzellemede bulunuyor.Yuh olsun size yuh.
  • II.MuratII.Murat17 dk önce
    Naralari atmak nasil bir cümle.Siz gazete,gazetecimi yoksa Siyasi Partimisiniz.?
  • Adil düzen Adil düzen 33 dk önce
    Bu haberi yapan zat ne mezunu gazetecilik filan okumuşmu böyle gazetecilik olmaz siz heralde bakan veya milletvekili konvoylarını görmüyorsunuz yada işinize gelmiyor
  • Adil düzen Adil düzen 37 dk önce
    Sıradan insanların bile kullandığı birşey lüx dediginiz bumu buzdolabı tv nin maliyeti 3 bin tl komik olmayın haber mi bu şimdi
  • hizipsavarhizipsavar42 dk önce
    havi ne gerek var bunca şeye toner israfı arabanın marka ve modelini ver yeter.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Otomobil, öğrenci servisine böyle çarptı
  1. Otomobil, öğrenci servisine böyle..
  2. Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1..
  3. Sultanbeyli’de aksiyon dolu bir..
  4. Kırkağaç'ta kışlada yangın
  5. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
  6. Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21..
  7. El ele verip sınıfları boyadılar
  8. Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde..
  9. Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
  10. Kantin işletmecilerinden Ataç’a ziyaret
  11. Bekir Pakdemirli sivil havacılığın..
  12. SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti
  13. 'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır..
  14. Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki
  15. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a..
  16. MİT tırları ihanetinde böyle ahkam..
  17. Bodrum'da su alan yat battı
  18. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
  19. MHP'nin Bayburt mitingi
  20. Bartın Üniversitesi’nde daha yeşil bir..
  21. Açık unuttuğu damperi üst geçide..
  22. Battalgazi’de kantin denetimleri..
  23. Akyurt’ta yasa dışı kenevir..
  24. "İslam ümmetinin kimliği bugün tehdit..
  25. İnönü Üniversitesi’nde "Karaciğer..
  26. Havalimanına valizle geldi, ortalığı..
  27. Muğla’daki yangın kısmen kontrol..
  28. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 98’inci..
  29. Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi..
  30. Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası..
Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

Günün Karikatürü

14 Eylül 2019
﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...