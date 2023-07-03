Sözler bir bir yerine getiriliyor

Halkın büyük teveccühüyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesiyle birlikte seçimlerde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye başladı. Önce asgari ücret geniş kitleleri memnun edecek şekilde artırıldı, ardından memur maaşlarıyla ilgili müjdeler geldi. Yeni asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildi. 400 liralık asgari ücret desteği de 500 liraya çıkarıldı. Erdoğan, en düşük memur maaşının da 22 bin liraya yükseltileceği müjdesini verirken, düzenleme Meclis 15 Temmuz’da tatile girmeden önce yürürlüğe girecek. Başta hububat olmak üzere tarım ürünlerine verilen taban fiyatlar da yüz güldürüyor. Yine deprem bölgesindeki vatandaşların kendisine yüksek oranda oylarla verdiği desteği karşılıksız bırakmayan Erdoğan, felaket bölgesinin yeniden imar ve ihyası konusunda yürütülen hummalı çalışmaları bizzat takip ederek verilen sözleri yerine getiriyor.

‘Yaparsa Erdoğan yapar’ tescillendi

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depreme dikkati çekerek, şunları söyledi: “Keşke hiç deprem olmasaydı ama çok şükür Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin verdiği sözler doğrultusunda çalışmalar bir takvim dahilinde adım adım ilerliyor. Sorunlarımız var fakat bunlar çözülemeyecek değil. Tüm vatandaşlarımızın konteynere geçmesi konusunda çok önemli mesafe alındı. Tüm konteynırlara klima da takılmış olacak. Kalıcı konutlarda da tüm bölgede temeller atılmaya başlandı. Muhtemelen bir ay içinde köy evlerini sahiplerine teslim edeceğiz. Seçim sonuçları, ‘Yaparsa Erdoğan yapar’ sözünün sağlamasının yapıldığı bir netice verdi. Halkımızın Cumhurbaşkanımızın verdiği söze duyduğu güvenin göstergesi oldu.”

EYT düzenlemesi devam edecek

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de, şunları dilye getirdi: “Çalışanlarımızın enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için ara düzenleme yapılmış oldu. Hububat taban fiyatları, üreticinin diğer girdilerinin göz önüne alınarak, piyasayla mukayese edilemeyecek bir destekleme verildi. Hanımlarla ilgili sosyal destek projeleri, sosyal güvenlik kapsamına tüm hanımların alınmasın, ev hanımlarımızın sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması ve benzer adımlar, seçimlerden kısa süre sonra süratle atıldı. Atılmaya devam edilecek. Bir sosyal devletin yapması gereken tüm çalışmalar bir bir yapılacak. Deprem bölgesinde yapılan faaliyetler de vatandaşlarımızı çok sevindiriyor. Önümüzdeki 15 gün içinde, emeklilerle ilgili düzenlemeler, EYT’lilerle ilgili bazı düzenlemeler, ek göstergelerle ilgili birinci dereceye inenlerle ilgili yapılacak düzenlemeleri Meclis’ten geçireceğiz.”

Erdoğan'a teşekkür ediyoruz

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da şu görüşleri aktardı: “Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi açıkladığı tüm sözleri tek tek yerine getiriyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda üniversite mezunu olup 1. dereceyi hak etmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili beklentimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yine memurlara yapılacak zammın tüm kamu görevlilerine yansıtılmasını istiyoruz.”

Allah başımızdan eksik etmesin

Kahramanmaraşlı depremzede Hamdi Cantürk ise, şunları söyledi: “Çok büyük yıkım yaşadık. Ama Allah’a şükür ki Erdoğan gibi halkının dertleriyle dertlenen, sevinciyle sevinen bir liderimiz vardı. Seçimler sırasında verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye başlaması hepimizi çok sevindirdi. Böyle olacağını bilerek kendisine oy verdik. O da bizi haklı çıkardı. Köylerde evler bitti bile. Diğer yerlerdeki kalıcı konutlarda da temeller atıldı, hatta bazı yerlerde ikinci, üçüncü katlar çıkıldı. Hükümetin verdiği sözler bir bir yerine getiriliyor. Allah Cumhurbaşkanımızı ve devletimizi başımızdan eksik etmesin!”

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CHP yüzümüze bile bakmadı

Hataylı depremzede Osman Solmaz da, şunları ifade etti: “CHP’liler sağ seçmenin yüzüne bile bakmadılar. Onlar böyle yaparken, AK Partili büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları yardımımıza koşup aylarca bizimle kaldılar. Yıkılan alt yapıyı tamir ettiler, su şebekelerini onardılar. Çadır kentler, konteyner kentler kurdular. Yemek dağıttılar. Bunları yaparken de kimseye hangi partiden olduğunu sormadılar. Bu nedenle seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bizim için yardıma koşan, taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun.”