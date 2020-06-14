Sözen döneminin Haliç'i geri dönüyor

Hava kirliliği, altyapı yetersizliği ve Haliç’in pis görüntüsü ve kokusuyla yıllarca zor günler geçiren İstanbul tekrar eski günlerine dönmeye başladı. Geçmişte yaşadığı kirlilik yüzünden toprakla doldurulması önerilen ve dönemin belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir özveriyle temizlettiği İstanbul’un incisi Haliç yine çamura bulanıp kokmaya başladı. Haliç’in içler acısı halini sosyal medya hesaplarında paylaşan birçok vatandaş, ‘#Haliç’in son haline bakın! İçler acısı… Alkışlayan yapraklar bunu da alkışlasın mı Ekrem bey?, Her şey güzel olacak dendi hiçbir şey güzel olmadı. #haliç eski yıllarına döndü” diyerek CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İş bilmezliğin eseri

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Kayak yapmaktan, PKK’lı belediye başkanlarına destek vermekten ve ülkesini yurtdışına şikayet etmekten İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenecek vakit bulamayan bay Ekrem umarız bir an önce bu meseleleri görür ve vatandaşın sesine kulak verir. Kan donduran görüntüler asıl bunlardır. İstanbul ülkemizin gözbebeği ve dünyanın incisi bir şehirdir. O yüzden İstanbul’u yönetenlerin sorunlara kayıtsız kalmaması, tarihi doku ile beraber doğal güzellikleri korumalı, insanlarımızın rahat nefes alabileceği, dinlenebileceği, gezebileceği bir İstanbul için çalışmalıdır. Bugün yurtdışından bir misafirimiz gelse ‘Altın Boynuz’ nerede dese götüremeyiz. Kokudan değil oraya gitmek uzağından bile geçilemez olan Haliç, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın İBB Başkanlığı dönemimden itibaren temizlenmeye başlanmış ve sonraki AK Parti başkanlarınca de buna özen gösterilmişti. Haliç’te ‘yunus’lar bile görülüyordu. Şimdi rengi bile değişti.”

İstanbul 25 yıl geriye gidecek

İBB’nin Haliç için öne sürdüğü bahaneye de değinen Turan, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız kokudan şikayetçi. Ama İBB Başkanlığı da, ‘Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir’ diyor. Allah aşkına bu doğa olayı dediği ‘alg patlaması’ neden 25 yıldır olmadı da CHP’nin ilk yılında oldu? Milletin aklı ile oynamaya gerek yok. Beceremediler. Güzel İstanbul’u mahvetmeye devam ediyorlar. İşbilmez bir yönetimle İstanbul kısa zamanda 25 yıl geriye gidecek. Napolyon’un ‘dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu’ dediği canımız kent bu beceriksizlerin elinde güzelliklerini kaybediyor. Bunu düzeltmesi gerekenler ise sadece seyrediyor. Eyüp Silahtarağa’da Haliç kıyısı üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi, CHP’li yönetim tarafından iptal edildi. Ne diyelim ‘iş bilenin kılıç kuşananın’ demiş büyüklerimiz. İstanbul bu görüntüleri, bu kokuyu ve bu yönetimi asla hak etmiyor.”

Haliç’in berbat hali bir başlangıç

CHP’nin dünyanın en büyük yalan hareketi olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şunları söyledi: “Bizler seçimden önce vatandaşlarımızı CHP’nin yalan siyaseti yaptığını, beceriksizliklerini anlatmaya çalışmıştık. Şimdi de bu anlattıklarımızı gözümüzle görmeye başladık. Haliç’in hali ortada. Ekrem İmamoğlu, PKK’ya destek veren belediye başkanlarına saygı göstereceğine, tatile çıkacağına kendi işini yapsaydı durum böyle olmazdı. Haliç’in berbat olması İstanbul için bir başlangıçtır. İlerleyen zamanlarda İstanbul’da içme sularında da büyük sıkıntılar çıkacak, altyapıda sorunlar çıkacak. Şu anda koronavirüs salgınından dolayı maske takan vatandaşlarımız bu pis kokular yüzünden maske takmaya başlayacak. Geçmişte gazeteler maske dağıtıyordu. O dönemler geri gelecek. Bunları biz yaşadık. Çocuklarımız da yaşamasın diye de büyük çaba harcadık. Ancak görünen o ki çocuklarımız da o berbat dönemleri görecek. Bu kötülük süreci inşallah sona erecektir. Zulüm 1453’te başladı diye yazı yazanlarla omuz omuza olan bir zihniyet İstanbul’u yok etmeye çalışıyor.”

2001 yılında ‘mavi bayrak’ almıştı

Bir zamanlar CHP’li İBB Başkanı Nurettin Sözen’in döneminde kokusu ve pisliğiyle konuşulan Avrupalıların ‘Altın Boynuz’ dediği Haliç, 1994 yılında İBB Başkanı seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu’nun döneminde büyük

bir özveriyle çöplükten ve çamurdan arındırıldıktan sonra, birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Yapılan çalışmaların ardından yüzülebilir hale gelen Haliç, Avrupa Birliği Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2001 yılında ‘Mavi Bayrak’ alma statüsü kazanmıştı.