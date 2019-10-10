Sözde uzman işkembeden salladı, PKK paçavrası üzerine atladı!

ABD’de akademisyen olarak çalışan sözde Ortadoğu ve terör uzmanı Doç. Dr. Maya Arakon, Türkiye’nin operasyon seyrine göre muhtemel senaryoları değerlendirdiği mülakatında, Türkiye'yi Vietnam'a giren ABD'ye benzetti.

Sınırlarından binlerce kilometre uzaktaki Vietnam'a saldırarak ülkeyi işgal etmeye çalışan emperyalist ABD ile sınırlarını yalnızca terör tehdidinden korumak için çaba gösterenTürkiye'yi karşılaştırma densizliğini gösteren sözde uzman Arakon'un Amerika'nın Sesi'ne verdiği mülakata, PKK paçavrası Yeni Yaşam da sayfalarında yer verdi.

Fırat’ın doğusuna Türkiye’nin askeri bir operasyon düzenleme kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump’ın kendi iç seçmenlerine mesaj amaçlı popülist kararlar olduğunu iddia eden sözde uzman Arakon, "Amerika’nın Vietnam’da yaşadıklarını Türkiye’de Suriye’de yaşayabilir. Suriye Türkiye’nin Vietnam’ı olabilir. Açıkçası Türkiye Suriye’de bir batağa saplanabilir diye endişeleniyorum.” dedi.

PKK paçavrası üzerine atladı

ABD'nin kucağında oturan PKK/YPG terör örgütünün paçavrası olan Yeni Yaşam, beslemesi olduğu ABD'yi Türkiye'ye benzeten sözde uzmanın beyanatlarına sarıldı. PKK terör örgütünün propagandasını yapan paçavra, Barış Pınarı Harekatı'ndan büyük endişe duyuyor.