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Sözde uzman işkembeden salladı, PKK paçavrası üzerine atladı!

Sözde Ortadoğu ve terör uzmanı Doç. Dr. Maya Arakon'un, Barış Pınarı Harekâtı üzerinden Türkiye'yi Vietnam'a benzettiği açıklamasını, PKK paçavrası Yeni Yaşam sayfalarına taşıdı.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:58
Sözde uzman işkembeden salladı, PKK paçavrası üzerine atladı!

ABD’de akademisyen olarak çalışan sözde Ortadoğu ve terör uzmanı Doç. Dr. Maya Arakon, Türkiye’nin operasyon seyrine göre muhtemel senaryoları değerlendirdiği mülakatında, Türkiye'yi Vietnam'a giren ABD'ye benzetti.

Sınırlarından binlerce kilometre uzaktaki Vietnam'a saldırarak ülkeyi işgal etmeye çalışan emperyalist ABD ile sınırlarını yalnızca terör tehdidinden korumak için çaba gösterenTürkiye'yi karşılaştırma densizliğini gösteren sözde uzman Arakon'un Amerika'nın Sesi'ne verdiği mülakata, PKK paçavrası Yeni Yaşam da sayfalarında yer verdi.

Fırat’ın doğusuna Türkiye’nin askeri bir operasyon düzenleme kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump’ın kendi iç seçmenlerine mesaj amaçlı popülist kararlar olduğunu iddia eden sözde uzman Arakon, "Amerika’nın Vietnam’da yaşadıklarını Türkiye’de Suriye’de yaşayabilir. Suriye Türkiye’nin Vietnam’ı olabilir. Açıkçası Türkiye Suriye’de bir batağa saplanabilir diye endişeleniyorum.” dedi.

PKK paçavrası üzerine atladı

ABD'nin kucağında oturan PKK/YPG terör örgütünün paçavrası olan Yeni Yaşam, beslemesi olduğu ABD'yi Türkiye'ye benzeten sözde uzmanın beyanatlarına sarıldı. PKK terör örgütünün propagandasını yapan paçavra, Barış Pınarı Harekatı'ndan büyük endişe duyuyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:58
  1. yeni yaşam
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • TurkiyeTurkiye20 dk önce
    Aba sen git evini temizle
  • MuzafferMuzaffer31 dk önce
    Siz öyle istiyorsunuz ama biz bataklığı kuduse kadar kurutacağız inşllh. Rabbim canlarımızın yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değirmesin. Muzaffer olmalarını nasip etsin. Bu sevr projenizi tersine çevirdiğimiz gün olacaktır inşllah. Kuzeyimizde ki devletçiği de ana vatana katacağız. Böylece her sene ermeni masallarınızı dinlemek zorunda kalmayacak tüm dünya.
  • Özgür Özgür 31 dk önce
    Bir kere kıyas yanlış, Vietnam devlettir, pkk devlet değil. ABD işgale gitmişti, biz savunma, ön alma ve Suriye nin parçalanıp İsrail uydusu ve sonra toprağına katmak istediği bir oluşuma, nihayetinde vatan toprağının bölünmemesi için savaşıyoruz. Hem niçin abd ye değil de bize Vietnam oluyormuş. Belki en en benzeri İran ırak diyebilirdi, ancak temennisini ve korku pompasını devreye sokarak sözde uzmanlığını göstermiş
  • sikinti yoksikinti yok35 dk önce
    karsimizda vietnamlilar gibi vatanı icin ölecek insan olmayacak. onlar kactilar bile
  • vatansevervatansever35 dk önce
    türk ordusunu tanımamış bilmiyor zavallı...dikkate almaya değmez...

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