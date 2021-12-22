Sözde tarafsız gazetecilerden İmamoğlu'na yıkama yağlama!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KRT TV'de katıldığı programda Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz da bulunduğu sözde tarafsız gazetecilerin yağ çekme yarışı yeniden sosyal medyada gündeme oturdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz da bulunduğu sözde tarafsız gazetecilerin yağ çekme yarışı sosyal medyada gündeme oturdu.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalakadan gazeteci olmaz' sözleri de hatırlatıldı.
Sosyal medyada, söz konusu yayın için sözde tarafsız gazetecilerin yağcılık yapmak için sıraya girdiği yönünde yorumlar yapıldı.