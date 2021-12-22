  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Sözde tarafsız gazetecilerden İmamoğlu'na yıkama yağlama!
Siyaset

Sözde tarafsız gazetecilerden İmamoğlu'na yıkama yağlama!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KRT TV'de katıldığı programda Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz da bulunduğu sözde tarafsız gazetecilerin yağ çekme yarışı yeniden sosyal medyada gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 13:41:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve İsmail Saymaz da bulunduğu sözde tarafsız gazetecilerin yağ çekme yarışı sosyal medyada gündeme oturdu.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalakadan gazeteci olmaz' sözleri de hatırlatıldı.

Sosyal medyada, söz konusu yayın için sözde tarafsız gazetecilerin yağcılık yapmak için sıraya girdiği yönünde yorumlar yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay