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Gündem Sözde Şeyh yargılanacak! Akyazı’daki istismara 55 yıl hapis talebi
Gündem

Sözde Şeyh yargılanacak! Akyazı’daki istismara 55 yıl hapis talebi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu iddia edilen Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:13:00 -
Sözde Şeyh yargılanacak! Akyazı’daki istismara 55 yıl hapis talebi

4 sayfalık iddianamede, sanık hakkında, “zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, “çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine Şağban’ı gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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