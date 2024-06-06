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Gündem Sözde seçim ertelendi! Terör örgütü PKK’dan geri vites
Gündem

Sözde seçim ertelendi! Terör örgütü PKK’dan geri vites

Yeniakit Publisher
2024-06-06 11:52:00 -
Sözde seçim ertelendi! Terör örgütü PKK’dan geri vites

PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü. Türkiye'nin 'harekat' resti sandıkları toplattı

Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimlerle statü kazanıp 'meşrulaşma' hesapları yapan PKK'nın 'teröristan' tezgahını Ankara dağıttı. Daha önce 30 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan sonrasında 11 Haziran'a ertelenen Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimler bir kez daha ertelendi.

ÖNCE MGK BİLDİRİSİ SONRA MSB

Milli Güvenlik Kurulu sonrası herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı sözde 'seçim' müsameresinin kabul edilemez olduğunu net bir dille ifade edip PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgedeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini ilan etti.

ÇARESİZLİĞİN BELGESİ

 İşte 'teröristan' hayali kuran PKK iltisaklı sözde özerk yönetimin seçim iptalini yaptığı duyurunun belgesi;


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı sözde yerel seçim ertelendi." denildi.

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