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Sözde rapçilere aynı dilden cevap! 'Saçlarını beyaza boyamakla beyin aydınlanmıyor'

Türkiye'nin sözde toplumsal sorunlarına parmak bastıklarını iddia ederek 'Susamam' isimli rap şarkıyla Gezicilere ve marjinal gruplara isyana teşvik mesajı veren Şanışer grubuna, Kıyam grubu aynı dilden rap bir şarkıyla cevap verdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:52

Şanışer lakaplı rapçi ile 19 kişiden oluşan bir rapçi grubu, 'Susamam' adlı rap bir şarkıyla sözde Türkiye'nin toplumsal sorunlarına dikkat çekmeye çalıştı. Gezici ve marjinal gruplara isyan mesajı veren sözde rapçilere cevap 'Kıyam' grubundan geldi. 'Demek susamam'

Rap grubu 'Kıyam' Gezicileri tekrar harekete geçirmeye çalışan, marjinal gruplara isyan mesajı veren ve PKK'ya selam çakan rapçilere aynı dilden cevap verdi. Kıyam grubu yaptıkları 'Demek susamam' rap şarkısıyla sözde toplumsal sorunlara değinen Şanışer ve 19 rapçiye göndermede bulundu.

Türkiye'yi 3. dünya ülkesi gibi gösterme çabası

Kıyam grubu, rapçilere cevaben yaptıkları şarkıda Türkiye'nin 3. dünya ülkesi gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Cevap klibinde 'Bahsi geçen şarkıda değinilen (hayvan hakları, kadına şiddet vs) konuların arasında Türkiye'yi 3. dünya ülkesi gibi gösterme çabası polise katil ithamı gibi durumlar kabul edilemez' ifadeleri kullanıldı.

Tost tekniği!

Kıyam grubu, ülkemizi kötülemeye çalışan rapçilerin kullandığı tekniğe de dikkat çekti. Şarkıda 'Tost tekniği' kullanıldığını belirten Kıyam grubu, tost tekniğini; 'Anlatımda doğru şeylerden bahset ve aralarına kabul ettirmek istediğin yalanları yanlışları karıştır. Şarkıda tam olarak yapılan bu' sözleriyle açıkladı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:52
  1. Şanışer
  2. susamam
  3. demek susamam
  4. Kıyam grubu

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga43 dk önce
    Sarık takıp cübbe giymekle de aydınlanmıyor...
  • Sen İsveç kralını 5 yıl besleyen şan ve şeref dolu bir neslin AHVADI sın Sen İsveç kralını 5 yıl besleyen şan ve şeref dolu bir neslin AHVADI sın 47 dk önce
    Yahu bu ezikler nerden türedi..! Son 200 yıldır gerideyiz doğru.. Ama bu alçak soykırımcı sömürgeciler katliamcı ırkçılar kovboylar çala çala beşyüz yılda anca bu hale geldiler.. Sonsuz hammadde ve köle...! Birisi de çıkıp demiyor abd de niye bu kadar siyahi insan var..? Çünkü milyonlarca insanın köleliği ile bu zenginlik oldu altın ve elmas hırsızları bize dürüstlük öğretiyor
  • NurNur59 dk önce
    Valla biz bu adamları ciddiye almıyoruz kimse dilemez bilmez bunları marjinal kesim ülkeyi kim kötülerse orada halkın işi yok zati bu tarz müzikle boş geçin tc düşmanları sebepleniyor bakın sanatçı takımının haline nelere destek veriyorlaranlarsınız bu ülkenin kör ve sağırları

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