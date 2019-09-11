Sözde rapçilere aynı dilden cevap! 'Saçlarını beyaza boyamakla beyin aydınlanmıyor'

Şanışer lakaplı rapçi ile 19 kişiden oluşan bir rapçi grubu, 'Susamam' adlı rap bir şarkıyla sözde Türkiye'nin toplumsal sorunlarına dikkat çekmeye çalıştı. Gezici ve marjinal gruplara isyan mesajı veren sözde rapçilere cevap 'Kıyam' grubundan geldi. 'Demek susamam'

Rap grubu 'Kıyam' Gezicileri tekrar harekete geçirmeye çalışan, marjinal gruplara isyan mesajı veren ve PKK'ya selam çakan rapçilere aynı dilden cevap verdi. Kıyam grubu yaptıkları 'Demek susamam' rap şarkısıyla sözde toplumsal sorunlara değinen Şanışer ve 19 rapçiye göndermede bulundu.

Türkiye'yi 3. dünya ülkesi gibi gösterme çabası

Kıyam grubu, rapçilere cevaben yaptıkları şarkıda Türkiye'nin 3. dünya ülkesi gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Cevap klibinde 'Bahsi geçen şarkıda değinilen (hayvan hakları, kadına şiddet vs) konuların arasında Türkiye'yi 3. dünya ülkesi gibi gösterme çabası polise katil ithamı gibi durumlar kabul edilemez' ifadeleri kullanıldı.

Tost tekniği!

Kıyam grubu, ülkemizi kötülemeye çalışan rapçilerin kullandığı tekniğe de dikkat çekti. Şarkıda 'Tost tekniği' kullanıldığını belirten Kıyam grubu, tost tekniğini; 'Anlatımda doğru şeylerden bahset ve aralarına kabul ettirmek istediğin yalanları yanlışları karıştır. Şarkıda tam olarak yapılan bu' sözleriyle açıkladı.