Sözde Nurcu zıvanadan çıktı! Edepsizlik etme, haddini bil

AK Parti karşıtlığından artık iyice gözleri dönen sözde Nurcular, yine Bediüzzaman'a hayatı zindan eden CHP'ye bel bağladı. AK Parti'nin başörtüsü konusunda "siyaset kalpazanlığı" yapıp "dümen çevirdiğini" söyleyebilecek kadar zıvanadan çıkan Yeni Asya yazarı Cevher İlhan, pespaye yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Sona doğru bütün anayasal ve yasal hükümleri, topyekûn demokratik kuraları ve teâmülleri çiğneyen AKP-MHP iktidarı, özellikle ekonomideki çöküşü perdeleme ve gerçek gündemi saptırmakla milleti karambola getirme senaryoları sahneliyor.

Görünen o ki her fırsatta dini değerleri ve mukaddesleri siyasette istismar eden, seçim sath-ı mâilinde “bunlar gelse başörtüsünü yasaklayacaklar, dinî kazanımlarda geri gidilecek” asparagasına “altılı işbirliği”nin teminatıyla “başörtüsünü yasal teminat alma” teşebbüsünü reddeden “iktidar cephesi” başörtüsü üzerinden saptırmada da ısrarcı.

Belli ki bütün kamuoyu yoklamalarında “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki “millet ittifakı”na - “altılı masa”ya karşı Cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu açık ara ile kaybettiğini gören “tek kişilik yönetim”, “vatandaşların kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetler” “din ve vicdan hürriyeti” ve “herkesin dinini serbestçe yaşama özgürlüğü” kapsamında zaten anayasal güvence altına alınan başörtüsünü “gollük pas” görüp yeniden istismar aracı olarak kullanma peşinde.

(...) Belli ki yine bir “siyaset kalpazanlığı”na tevessül ediliyor. Yine dinî değerler üzerinden politik kumar oynanıyor. Yine bir dümen çevriliyor. 28 Şubat “postmodern darbe”sinden kalma “inanç hürriyeti” ve “inancını yaşama hürriyeti”yle “başörtüsü yasağı”nın kaldırılmasında önayak olanların tam tersine “başörtüsü serbestiyetini engellemek”le itham edilmesi insafsızlığı yapılıyor.

Bunun içindir ki “altılı işbirliği”nin onuncu toplantısında kararı alınan “sade, yalın, yoruma kapalı, kısa cümlelerle” hazırlanacak “yeni bir başörtüsü teklifi çalışması”yla siyasi iktidarın istismarının önünün alması gerekiyor. “Erdoğan’ın seçimden önce bana bir referandum bulun” dediğini ve “nihayetinde en çok beslendikleri din ve inanç havuzunu kullanarak başörtüsünü ortaya attıklarını belirten Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ın tesbitiyle, “altılı masa”nın başörtüsü ile ilgili bir anayasa değişikliği teklifiyle karşılık vermesi önemli.

“Altılı işbirliği”,“tek kişilik hükûmet”in başörtüsünü referandum konusu olarak milletin önüne koyup seçimlerde “siyasi istismar malzemesi” olarak kullanmasına fırsat vermemeli."