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Medya Sözde Nurcu Kâzım Güleçyüz'den skandal yazı! Kıstırdığı kuyruğunu, bir türlü FETÖ'den kurtaramıyor
Medya

Sözde Nurcu Kâzım Güleçyüz'den skandal yazı! Kıstırdığı kuyruğunu, bir türlü FETÖ'den kurtaramıyor

Kıstırdığı kuyruğunu bir türlü FETÖ'den kurtaramayan sözde Nurcu Kâzım Güleçyüz, yine AK Parti'ye olan bütün kinini kustu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:24:00 -
Sözde Nurcu Kâzım Güleçyüz'den skandal yazı! Kıstırdığı kuyruğunu, bir türlü FETÖ'den kurtaramıyor

 

Kıstırdığı kuyruğunu bir türlü FETÖ'den kurtaramayan sözde Nurcu Kâzım Güleçyüz, yine AK Parti'ye olan bütün kinini kustu. 20 yılda Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti'nin alternatifi olarak, daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen altılı masayı gördüğünü yazmaktan çekinmeyen Güleçyüz, Yeni Asya'daki köşesinde özetle şu zırvaları yumurtladı:

"(...) Türkiye’nin bunca mücadele ve tecrübenin ardından tekrar tek adam rejimine sürüklenmesi, siyasetin en tuhaf cilvelerinden biri.

15-20 Temmuz sürecinin bilumum hukuksuzluklarıyla birlikte ülkeyi hapsettiği bu antidemokratik rejim, hem var olan sorunları daha ağır ve kronik hale getirdi, hem de her alanda yeni problemler doğmasına yol açtı.

2023’e böyle bir tablo ile girdik.

“Birinci ve ikinci cumhurbaşkanları da partiliydi” argümanıyla dayatılan tek adam rejiminin 4.5 yıllık uygulama sonuçları, Yeni Asya’nın baştan itibaren yapageldiği ikazların haklılık ve isabetini tasdik ve teyid ederken, büyük bir çoğunluğun da uyanıp gerçekleri fark etmesine ve anlamasına vesile oldu.

Şimdi Türkiye, “cumhuriyet”in 100. yılında, bu kavramı gerçek anlamına kavuşturacak demokratik hukuk devletine ve parlamenter sisteme geçmenin doğum sancısını yaşıyor."

 

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Yorumlar

Vatansever

bu millet, hainlerini hain olarak tanıyıncaya kadar risk altındadır. içimizdeki vatan düşmanları, dışımızdakilerden daha haindir. atalarımız "su uyur düşman uyumaz demişler". o yüzden milletin, iç düşmanlara karşı daha dikkatli olmak zorunda olduğu günler geliyor gibi. Yalanları çok seven bir toplum grubu oluştu içimizde. vatanın bağımsızlığından yalanın özgürlüğüne sevdalı bir yapı. Allah bunlara şifa versin.

anadolu kartalı

nurcu değil narcı diyin bu çukur zihniyetli insafsız izansız zalim adama
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