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Medya Sözde Nurcu, çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi
Medya

Sözde Nurcu, çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi yazarı Cevher İlhan, altılı masanın fasa-fisodan ibaret olan "ortak politikalar mutabakat metni"ni göklere çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 11:49:00 -
Sözde Nurcu, çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi yazarı Cevher İlhan, altılı masanın fasa-fisodan ibaret olan "ortak politikalar mutabakat metni"ni göklere çıkardı. Sadece laf ve slogan üreten muhalefete övgüler düzen İlhan, rüya âleminde yaşadığını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

 

" “Millet ittifakı”nın ana omurgasını oluşturan ve “ortak hükûmet programı” olarak kabul edilen “ortak politikalar mutabakat metni” “bir büyük ortak aklın ve vicdanın koalisyon protokolü” olarak kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Dokuz ana başlık altında iki bin üç yüzün üzerinde yeni düzenlemeyi ihtiva eden, “hukuk adalet ve yargı”, “kamu yönetimi”,  “yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim”, “ekonomi, finans ve istihdam”, “bilim, ar-ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm”, “sektörel politikalar”, “eğitim ve öğretim”,  “sosyal politikalar”, “dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları” başlıkları altında toplanan “ortak mutabakat”ın kural tanımaz keyfi “tek kişilik ucûbe sistem”in yaptığı tahribatı tâmire yönelik çözüm yollarını ortaya koyan bir “restorasyon projesi” olduğu görülüyor. Bu bakımdan daha baştan kamuoyunda geniş destek görüyor.

Yasamadan yürütmeye ve yargıya, ekonomiden adâlete, hukuktan çevreye, sanayiden tarıma, kamu yönetiminden enerjiye, temel özgürlüklerden dijital dönüşüme, yoksullukla mücadeleden bilime köklü reformları ihtiva etmekle kalmıyor.

MİLLETE AÇIK TAAHHÜD

Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, âdil bir sistem için “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e geçişin yol haritasını çiziyor.

Millet nezdinde büyük yaralar açan, büyük haksızlık ve hukuksuzluklara sebep olan OHAL kaynaklı yargısız infazları yargı denetimine açıyor. (...)"

 

 

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Vahap Kalyoncu

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