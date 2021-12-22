Sözde muhalif ekonomistler, yeni sisteme çomak sokmaya çalışıyor! Bunlar kime hizmet ediyor?

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin hamlesi sonrasında döviz kurunda yüzde 40’a varan düşüşün yaşanmasından sözde bazı ekonomistler rahatsız oldular.

Yeni sisteme böyle çomak sokmaya çalıştı!

Bugüne kadar “Dolarda duranlar enflasyona karşı kendinizi koruyamazsınız” diyemeyen sözde ekonomistlerden Fatih Özatay, “Hazinenin borcu artacak ve risk hesapları açısından borçlanma vadesi kısalacak. Enflasyon, faiz ve kur artışından fazla olursa tasarrufum eriyecek; neden yeni sisteme gireyim?” diyerek yeni sisteme çomak sokmaya çalıştı.

Aynı netlik yokmuş!

Özatay’ın bir internet sitesinde yeni sisteme yönelik yazdığı yazıda, Hazine’ye getireceği yükün belirsiz olduğunu iddia etti. Sözde ekonomist Özatay, “Henüz netlik kazanmayan birkaç nokta var. Dün (21 Aralık) gece Merkez Bankası (TCMB) yeni bir tebliği yayınladı. Döviz mevduatını liraya çevirenler için geçerli. Gerçekleşen kur artışı mevduat faizinin üzerinde ise aradaki fark TCMB tarafından karşılanıyor. Aynı netlik lira cinsinden mevduatlar için yok. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında ‘karşılanır’ deniliyor. Kim karşılayacak henüz belli değil”

Sözde ‘ekonomist’ Fatih Özatay’ın açıklamaları tepkiyle karşılandı

Türkiye’nin ekonomiye yönelik ortaya koyduğu başarılı hamlesi kur spekülatörlerini de şok etti. Vatandaşın ve Türkiye’nin kazanımlarından rahatsız olan sözde ekonomistlerden Fatih Özatay’ın popülerlik uğruna yaptığı çıkışları tepkiyle karşılandı.