Sözde milliyetçi İP'li aday tahriklere devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde, Esed zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere olan düşmanca tutumu ve astırdığı 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' pankartıyla gündeme gelen İYİ Parti'nin sözde milliyetçi Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy tahriklere devam ediyor.

Yerel seçimlere hazırlık kapsamında Türk vatandaşlarına İngilizce yaptığı tanıtımla 'Arap düşmanı, gavur aşığı' lakabını üzerine alan Aksoy, yalanlarına ısrarla devam ediyor. Hükümetin Fatih'i Katarlılara peşkeş çektiği yalanını ortaya atan ve ilçeye bununla ilgili pankartlar astıran Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanını destekleyen 'Tarihi yarımadayı Katarlılara sattırmayacağım' afişini paylaşarak ''Ben kulağa hoş gelen içi boş vaatleri değil, duymamız gereken ve somut şeyleri söylemeye devam edeceğim!'' ifadelerini kullandı.



'Gündem olmak için yapıyor'

Öte yandan seçime 8 gün kala Aksoy'un bu tarz paylaşımlar yapması manidar bulundu. Seçim kampanyası döneminde neredeyse astırdığı tüm afişler, yaptığı tüm hareketler toplumun büyük kesimi tarafından tepki çeken Aksoy'un, bunları bilerek yaptığı iddia edildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Aksoy'un bu pankart ve paylaşımları gündem olmak için yaptığı konusunda hem fikir oldu.

İYİ Parti'den büyük provokasyon!

Kendini belli etti! 'Arap düşmanı, gavur aşığı'