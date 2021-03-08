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Siyaset Sözde “millet ittifakı”nın tezatı! Demirtaş’la kahvaltı için sıraya girdiler
Siyaset

Sözde “millet ittifakı”nın tezatı! Demirtaş’la kahvaltı için sıraya girdiler

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Bahadır Erdem, “Selahattin Demirtaş’la kahvaltıya beni davet ederlerse tabii ki ben de katılırım” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 10:15:00 -
Sözde “millet ittifakı”nın tezatı! Demirtaş’la kahvaltı için sıraya girdiler

 Mustafa ŞAŞMAZTÜRK  Ankara 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Selahattin Demirtaş’ın, “Başak ile Meral Hanım’ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim” ifadelerine cevap vererek, “Kanlın olsa bile kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır” diyerek kahvaltıya olumlu cevap vermişti. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Bahadır Erdem de konuya değinerek, “Selahattin Demirtaş’la kahvaltıya beni davet ederlerse tabii ki ben de katılırım” dedi.

“Davet ederlerse katılırım”

İyi Partili yöneticiler başta çukur eylemleri olmak üzere PKK terörüyle iltisaklı birçok davadan yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la kahvaltı masasına oturmak için açıklama yapmaya başladılar. TV100’de yayınlanan Karşı Mahalle programında, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın sorduğu, “Davet ederlerse siz de o kahvaltıya katılır mısınız?” sorusuna İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem; “Selahattin Demirtaş’la kahvaltıya beni davet ederlerse tabii ki ben de katılırım” cevabını verdi.

“Kahvaltıya gel bahadır erdem”

 Meral Akşener’e atıfta bulunan Erdem, “Benim Genel Başkanım bana eğer Türkiye’nin en tecrübeli olduğuna inandığım ve Türkiye’nin milletinin birliğine, Türkiye’nin beraberliğine ve barışına en fazla kalbinin çarptığına emin olduğum ve ona inandığım için partiye girdiğim Sayın Meral Akşener bana ‘Gel Bahadır Erdem şunu yapacağız’ dediğinde Sayın Genel Başkanıma itimadım vardır. O söylediği şeyin milletin hayrı olduğuna inanırım ve giderim ben de aynı onun gibi o kahveyi ikram ederim. Kan davalım da olsa sağ salim evimden yolcu ederim” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Yaşamak güzel

Şerefsizler Allah inşallah size de en sevdiğin iz yakınınız ın acısını yaşatsın vatan hainleri sizi ya
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Burhan

Sandıkta çok güzel kahvaltı yaptıracak bu millet size merak etmeyin. Şehitlerin evlatları yüzünüze tukurecek sizin. Yazıklar olsun
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