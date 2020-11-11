Sözde 'Kürtçe' açılımı yapan Ahmet Davutoğlu’nun foyası kendi partisi tarafından ortaya çıkarıldı

Halk tarafından rağbet edilmeyen partisine oy devşirmek için Diyarbakır’da anadilde eğitim vaadinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun içi boş vaadi Gelecek Partisi’nin Kürtçe Twitter hesabının yöneticisi ve Kayapınar ilçe parti içi eğitim başkanı Abdullah Anuk tarafından deşifre edildi.

Anadilde eğitim sözü vermişti ama...

Geçtiğimiz Ağustos ayında Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Kürtçe tez yazımının yasaklanmasına tepki göstermiş ve eğitimde anadilin kullanılması vaadinde bulunmuştu.

Partisinin Diyarbakır il kongresine katılan Davutoğlu, konuşmasının başında Kürtçe "Rojbaş" diyerek selam vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

“Dolayısıyla çözüm kimliklere dayalı her türlü ayrımcılığın engellenmesi ile Kürtlerin demokratik vatandaşlık anlayışı temelinde bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları oldukları inancının pekiştirilmesiyle sağlanabilir. Tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi anadilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımının, vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendireceğine, toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edeceğine inanıyoruz.”

Gelecek Partili isim isyan etti

Ancak Davutoğlu’nun Kürt seçmenden oy devşirmek için yaptığı vaadin içi boş olduğu ortaya çıktı. Gelecek Partisi’nin Kürtçe Twitter hesabının yöneticisi ve Kayapınar ilçe parti içi eğitim başkanı Abdullah Anuk, partisinin Kürtçe’ye yönelik politikasını eleştirerek Kürtçe Twitter hesabını kapatacağını açıkladı.

Rudaw’ın haberine göre, Gelecek Partisi’nin Twitter hesabından açıklama yapan Abdullah Anuk, Gelecek Partisi’nden Kürtçe adına umutlanarak hesabı açtığını ama ne yazık ki hiçbir yönetici ve yönetim kurulundan Kürtçe adına bir destek görmediğini belirtti.

Kürtçe’ye değer ve destek verilmeyen hiçbir siyasi partinin içinde bulunmak istemediğini belirten Anuk, Diyarbakır ziyaretinde konuyu Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’da ilettiğini ancak kimsenin ilgilenmediğini ifade etti.

Partisinin Kürtçe’ye yönelik yaklaşımına eleştirilerde bulunan Anuk, sözlerine şunları ekledi:

“Özellikle belirlenen yönetim kadrosunun hepsinin AKP’den ayrılmış olması ve yönetimde Kürtlere yer verilmemesi ile Gelecek Partisi’nde Kürtçe’nin geleceğinin olmadığını ve Gelecek Partisi kadrolarının Kürtçe’ye hiçbir şekilde ilgi ve destek duymadıklarının farkına vardım. Bugün itibariyle partideki görevimden ayrılıyorum ve şahsım olarak açtığım Kürtçe hesabı da kapatıyorum. Kürtçe’ye değer ve destek verilmeyen hiçbir siyasi partinin içinde bulunmak istemediğimi de belirtmek isterim.”