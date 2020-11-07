Sözde komedyenden pes dedirten cevap! Bir ABD'li kadar ahlaklı olamadı

Taha Emre Özdemi yeniakit.com.tr

Kendine ait Youtube kanalında komedi programı yapan Hasan Can Kaya adlı senaristin 11. bölüm konuğu ABD vatandaşı Jan Garcia'ydı. Uzun yıllardır Türkiye'de öğretmenlik yaptığını söyleyen ABD'li Garcia, Türk gençlerinin ahlak anlayışından övgü ile bahsederken kendi ülkesi ABD'deki gençlerin içinde bulunduğu duruma da değindi. Garcia, 'ABD'de 15 yaşlarından itibaren kız çocuklarımıza yeniden eğitim vermeliyiz. Çok açık kıyafetlerle okula geliyor ve öğretmenlerine saygısız davranıyorlar' dedi.

'Akit Gazetesi'nden Jan aramızda'

Programın sunucusu Hasan Can Kaya, Jan Garcia'nın kullandığı ifadelere, 'Akit Gazetesi'nden Jan aramızda' diyerek cevap verdi. Kaya'nın kendince espri yaparak verdiği bu cevap, 'Bir ABD'li kadar ahlakın yok' yorumlarına sebep oldu.

'ABD'li AK Parti seçmeni'

Jan Garcia adlı ABD'li öğretmen program süresince ülkesi Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırdı. Garcia, birçok konuda Türkiye'den övgü ile bahsederken yine kendince şakalara başvuran Hasan Can Kaya ise Garcia için 'ABD'li AK Parti seçmeni' yakıştırması yaptı.