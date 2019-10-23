Sözde kadın dernekleri nerede? Zorla fuhuş batağına düşürülen kadınların akılalmaz hikayeleri

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Özellikle Başkent Ankara'da hemen her sokak başında karşılaştığımız adına; 'Restaurant-Bar, Gazino, Cafe-Bar, Müzikhol' denilen eğlence merkezi görünümlü pavyonlarda kadınların hayatı zindana çevriliyor.

Mekan sahipleri (fuhuş pazarlayıcıları) tarafından zorla çalıştırılan kadınlar birer uyuşturucu bağımlısı yapıldıktan sonra sevdikleri ve aileleri ile tehdit ediliyor.

Günümüzde ise burada çalışan kadınlarla birlikte mekanın müşterileri de sosyal medya üzerinden tuzağa düşürülüyor. Müşteri olarak seçtikleri erkekleri sosyal medyada tuzağa düşüren çete, 'Avcı Kız' adını verdikleri kadınları da tuzaklarla dolu bir dünyanın içine hapsediyor.

Söz konusu çetenin tuzağına düşen ve kurtulmak için çocuğuyla birlikte Türkiye’den kaçmak zorunda kalan K.D. 'Avcı Kız' gasp çetesinin gerçek yüzünü anlattı.

İşte K.D'nin yaşadığı kabus dolu günler:

'Tuzağa düşürülen kadınların hemen hepsinde ailevi problemler var'

"Benim gibi bu hayatın içine çekilen, kullanılan kadınların birçoğunun aileleri problemlidir. Babaları veya eşleri şiddet ve alkol bağımlısı. Belli bir süreden sonra varlıklarını tüketen bu kişiler, aile içinde kızlarını veya eşlerini maddi kazanç kapısı olarak görüyor. Şiddete maruz kalan kadınlar, ansızın gelen bir iş teklifi ile karşı karşıya kalıyor. Bu noktada niyeti pek de iyi olmayan insanlar devreye giriyor. Hedef aldıkları kadınların aile bağlarının zayıf olması dikkat ettikleri nokta oluyor. Babalar ve eşler üzerinden ciddi bir takip ve araştırma yapılıyor. Kişinin eşinin veya kız çocuğunun olması değerli oluyor. Alkol ve bağımlılıkla birlikte tükenen baba veya eşler bilerek ya da bilmeyerek genç kadınların pek de hoş olmayan yerlerde çalışmasına imkân hazırlıyor."

'Garson olarak çalışacağımı zannetmiştim'

"Ben eşimi kaybettim. Eşimi kaybettikten sonra babamın evine dönmek zorunda kaldım. Babam alkol bağımlısı. Bizi sürekli çalıştırıp aldığımız paranın tamamını elimizden alıyordu. Bu parayı da kötü alışkanlarına harcıyordu. Benim bakmakla yükümlü olduğum bir evladım var. Bir süre sonra çocuğumla birlikte babamın evinde ücret karşılığında kalan kişilere döndük. Bu süreçte normal bir işte çalışarak asgari ücret ile ayakta durmaya çalışıyordum. Fakat babam tüm kazancımı elimden alarak beni evladımın masraflarını dahi karşılayamayacak bir duruma getirmişti. Babamın kötü alışkanlıkları nedeniyle ciddi bir borç ile karşı karşıya kaldığımızı öğrendik. Bize ya babamın öldürüleceğini ya da bu yüklü paranın ödenmesi gerektiğini söylediler. Biz de söylenenleri yapmaya razı olduk. Bu kişilerin iş yerlerinde garson olarak çalışmayı kabul ettim. Tabii razı olduğum bu durumun benim için bir başlangıç olduğunu bilmiyordum."

'Erkek tuzağa düştükten sonra 'Avcı kız' devreye giriyor'

"Biz garson olarak başladığımızda sürekli bayan arkadaşlarla birlikte mekâna gelen erkekler oluyordu. Bu bayanlar talimat ile mekana erkekler getiriyor ve yüklü miktar hesap ödeterek gönderiyorlardı. Mekândaki erkekler önce bayan isimleri ile sosyal medya üzerinden eğlenmeye, alkole ve kadına meyilli kişileri tespit ediyor. Ağa düşürülen erkek ile anlaşma sağlanırsa sosyal medya üzerinden telefon numaraları veriliyor. Ardından ‘Avcı Kız’ devreye giriyor. Bu noktada kişinin ismi ve bilgileri o kadına geliyor. Bu kadınlar görüşme yerlerine mekânda çalışan kişilerin gözetiminde götürülüyor ve mekâna sokulana kadar takip ediliyor. Kullandıkları kadınların bir yanlış yapmasını istemiyorlar. Korkutuyorlar. Gözümüz üzerinde korkusu veriliyorlar."

'Kadınlar uyuşturucu bağımlısı yapılıyor'

"Emniyete gidersek ya da kaçarsak çocuklarımızın öldürüleceğini net bir şekilde bize söylüyorlar. Biz belli bir vakitten sonra sevdiklerimiz için kendimizi feda ediyoruz. Zaten birçoğumuz bağımlı olmaya başlıyoruz. Bazıları isteyerek bağımlı oluyor. Bir an evvel ölmek isteyen bu hayattan kurtulmak isteyen kadınlar vardı aramızda. Bazılarına zorla veriliyor. Mekânlarda depolar var. Bu depolarda tutuluyorlar. Dövülüyorlar. Ailelerinin çocuklarının videoları gösteriliyor ve onların öldürüleceğini söylüyorlar. Kollarında jilet izi olan, sigara söndürülen kadınlar biliyorum. Bizi kullanan kişiler ne isterse onu veriyordu bize. Masadan üç bin lira alan mekân sahibi bize 200 veya 300 TL bahşiş veriyordu. Verdiği bu parayı da zaten içerideki diğer erkek çalışanlar alıyordu. Karşılığında hap, esrar ve eroin tedarik ediyorlar."

'Sürekli takip ediliyorduk'

"Birçok kadın hareket etmeye başladığında yani konum atılan, bilgisi gelen kişiye yönlendirildiği anda ikinci bir telefon üzerinden aranıyor. O telefon mekâna girene kadar açık kalıyor ve sürekli dinliyorlar. Hem takip ediliyorsun hem de dinleniyorsun. Elindeki diğer telefonla içeride seni yönlendiren kişiden komut alarak hareket ediyorsun. Belli bir vakitten sonra pes ediyor ve ne söylerlerse yapmaya başlıyorsun. Evine onlar götürüyor, evinden onlar alıyor. Kapında sürekli adamları oluyor ve aracın içinde takip ediliyorsun. En ufak bir hata da her şey mahvolacak, sevdiklerini kaybedeceksin diye korkuyorsun."

Film gibi bir kaçış hikayesi...

"Evladımı gizlice bir yere gönderdim. Sen git bende geleceğim dedim, tam üç ay evladım dediğim yerde kaldı. Ben sürekli bir fırsatını arıyordum. Rahatsızlandım. Rahatsızlandığınızda oradaki erkekler hastanede bile yanınızda duruyorlar. Hastaneye gittiğimde benden tahlil yaptırmamı istediler. Ben tahlil için girdiğim yere bir not bıraktım. Hiçbir surette emniyete bilgi verilmemesi gerektiğini yazdım. Ya öldürülecektim ya da kurtulacaktım. Yazdığım yazıda kullandığım uygulamayı ve oradaki ismimi yazdım.

Beni kurtaran kişi bu uygulama üzerinden ismimi bulup bana yazdı. Görüşmek istediğini söyledi. Bana bu kişinin telefonunu ve nerede olduğu konumunu attı. Ben dedikleri yere gittim. Araca biner binmez bir kadın ve bir erkek vardı. Kâğıda her şeyi yazmışlardı. Ne yapacaklarını sordular. Telefonun açık olduğunu dinlendiğimi bildikleri için sadece yazıştık. Sonuç olarak eve bıraktıklarında bu arkadaşlar beni evin arka kapısında bekleyecek bende eve girip odamın ışığını yakacak ve tekrar Bodrum’dan kaçacaktım. Anlaştıktan sonra bayan arabayla devam etti ben de beyefendi ile birlikte mekâna gittim. Mekânda beyefendiye hesap ödettik. Her şey kuralına uygundu. Ayrıldıktan sonra onlar beni dediğim yerde beklediler ve ben eve gittikten sonra ışığı yakıp tekrar evin bodrumundaki sığınak penceresinden kaçtım."