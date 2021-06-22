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Gündem Sözde ilahiyatçı itiraf etti: Din de kitap da hepsi sizindir
Gündem

Sözde ilahiyatçı itiraf etti: Din de kitap da hepsi sizindir

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bundan böyle din de kitap da hepten sizindir; tepe tepe kullanın ama artık beni rahat bırakın' diyerek aslını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 22:13:00 -
Sözde ilahiyatçı itiraf etti: Din de kitap da hepsi sizindir

İlginç tesfirleri ve sözleriyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Karar gazetesindeki yazarlığına son verdiğini açıkladı.

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Öztürk, "Tefsir çalışmasını bıraktım. Karar gazetesinde yazmayı bıraktım. Medyascope programını da bıraktım" ifadelerini kullandı.

Mustafa Öztürk'ün açıklaması şöyle:

Cinnet noktasındayım; zira lanet olası dinbazların bizi kafir, müşrik, ateist diye yaftalamaları yüzünden hem dindarlardan hem de din alanında çalışıp çabalamaktan artık iğrendim.

Bu vesileyle duyurmak isterim ki

(1) Tefsir çalışmasını bıraktım.

(2) Karar Gazetesinde yazmayı bıraktım.

(3) Medyascope programını da bıraktım.

Bundan böyle din de kitap da hepten sizindir; tepe tepe kullanın ama artık beni rahat bırakın...

Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çekti

Öztürk Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle konuştu:

Kur'an-ı Kerim kitap olarak inmese daha mı iyi olurdu? diye düşünüyorum. Ben daha kötü olacağını açıkcası düşünmüyorum. Kur'an-ı Kerim gündelik hayatta arınmışlık ve temizlik açısından okunduğunda iyi geliyor. Buradan alıp İslam'ı üretin yeniden icat edin dediğinizde çok basit bir örnek vereyim Kurbanla ilgili bir taştışma yaşadık. İhtilaf meselesini dikkate almadan 81 ilde hemen hemen aynı şeyi yaptık.

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Yorumlar

murat

Elhamdülillahi Rabbilalemin
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sami

vah vah vah
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