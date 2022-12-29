Sözde ilahiyatçı büyük saçmaladı: Noel kutlamak farz-ı kifayedir

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Oda TV'nin sözde ilahiyatçısı Nazif Ay, CHP'nin kanalı Halk TV'de çıktı. Bir tarafından hüküm uyduran Nazif, bu kadarına da pes dedirtti.

Noel kutlamanın caiz olmadığı tüm din adamları tarafından üzerine basa basa söylendiği halde, İslami hükümlere muhalefet eden Nazif, Noel kutlamanın caiz olmasını bir yana bırakın, farz-ı kifaye olduğunu savundu.

CHP ilahiyatçısı şunları söyledi:

"Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun? Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum ben. Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır. Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin."

Tefsir ilminin t'sinden bihaber olup kendisini alim tanıtan Nazif Ay'ın bahsettiği Bakara suresinin 285'inci ayet-i celilesinde Yüce Allah, peygamberler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söylerken, Hz. İsa'ya ve Hz. Musa'ya inanıp, Hz. Muhammed'e iman etmeyen kafirlere sesleniyor ve iman konusunda ayrım yapılmaması gerektiğini söylüyor... Ayeti bağlamından koparan Nazif, bu suretle alenen Allah teala hazretleri hakkında da iftira atmış oluyor!..

Allah, peygamberler hakkında iman açısından ayrım yapılmaması gerektiğini söylediği halde, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için, hiçbir peygambere kullanmadığı ifadeleri kullanıyor; sadece O'nu alemlere rahmet olarak tanıtıyor, sadece O'na kendi ism-i şeriflerinden ikisini veriyor... (Tevbe suresinin 128. ayetinde Allah, Hz. Muhammed için Rauf ve Rahim isimlerini veriyor.) Böylece O'na verdiği değeri alenen gözler önüne seriyor...

Kendisini Atatürkçü Müslüman olarak tanıtan Nazif, kemalistlerin her zaman yaptığı gibi İslami hükümlere muhalefet etmeyi aydın-münevver olmak zanneden gericilerden biri...

(Farz-ı kifaye, toplumda bazı Müslümanların yaparsa, tüm Müslümanların yapması gerekmeyen ibadetlere denir. Cenaze yıkayıp defnetmek, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmak gibi.)