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Gündem Sözde hukukçudan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret
Gündem

Sözde hukukçudan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret

Sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sözde Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 04:04:00 - 2021-02-22 04:07:30
Sözde hukukçudan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret

Sözde Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, ilkel bir İngiliz geleneğini ima ederek haysiyetsiz paylaşımda bulundu.

 

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