Sözde hayvanseverlerden minik Mahra’nın ailesine çirkin saldırı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Köpek saldırısı sonucu kamyonun altında kalan ve bir bacağı kesilen minik Mahra Melin Pınar'ın yaşam mücadelesi sürerken sözde hayvanseverler, Mahra'nın görüntülerini sosyal medyada paylaşıp ailesine iftiralar atıp beddua ettiler. Sözde hayvan severler Mahra’nın ailesi hakkında yaptıkları paylaşımlar da, “Yaman Baş çocuk uyuyan köpeklerin yanına gidiyor yerden bir şey alıyor hayvanlar bölgelerini koruma içgüdüsüyle kalkıp havlıyor peşinden iki adım gidip geri dönüyor bu çocuk kamyonun altında kaldı olay evimin karşısında oldu çocuk kendi evinden çok uzak bir yerde geziyor bu olaydan sonra suçu günahı olmayan masum bir köpek Serik Belediyesi Veteriner İşleri Ekipleri tarafından uyuşturucu iğne atılarak öldürüldü burada en büyük suçlu ebeveynlerdir. Evet acıları büyük kendi ihmallerini suçsuz köpeğe ödettiler ve bölgede ne kadar köpek varsa toplattılar Allah'ın sınavı bitmez daha da sınanacaklar. Gebereceksiniz can çeke çeke, bu canların ahı olacak, yemek yerken kan kusacaksınız, bu canlar gibi tehlikenin nereden geldiğini bilmeden, kahpesin insanoğlu kahpe. Kazaya uğrayan çocuk en kısa zamanda iyileşir umarım. Hiçbir suçu olmayan canları katlettiren Ailesinin de Allah belasını versin, öldürttükleri canların ahı hanelerinden hiç çıkmayacak çıkmasın da, şimdi de sosyal medyada canlara karşı kin provokasyonu işini yapıyorlar” ifadelerini kullandılar.