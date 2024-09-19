  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li başkandan uygunsuz davranış! Kadın çalışanın elinden tutup…

Türkiye'de bir ilk! Marmara Denizi’nde hayata geçiriliyor

İslam Memiş'ten ezber bozan gram altın tahmini: Coşkuyu başlatırsa o başlatacak

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pakistanlı yapışık ikizler birbirinden ayrıldı

Yetkililer teyakkuza geçti! Bu kararı aldılar: İki süper lig devi için olay karar çıksın artık! Bıktık bu durumdan…

FED açıklaması sonrası harekete geçildi! Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!

Bakan Hakan Fidan duyurdu! İsrail'in saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti

Merapi'den film gibi görüntüler

Real Madrid efsanesinden flaş Arda sözleri! Bakalım şimdi ne olacak? Büyük şoku yaşatacak…

Türkiye'nin havacılık devinde kriz! Maaşları ödemiyorlar, devlete bile borçları var
Gündem Sözde hayvanseverlerden bomba ifşaatlar! ‘Bir gecede barda bitirdik paraları’
Gündem

Sözde hayvanseverlerden bomba ifşaatlar! ‘Bir gecede barda bitirdik paraları’

Yeniakit Publisher
2024-09-19 14:14:00 - 2024-09-19 14:34:09

Mama lobisi arasındaki rekabet, köpekperestlerin sır gibi sakladıkları gerçeklerin ifşalanmasına neden oldu.

Köpekperest dernek sorumlularının Instagram canlı yayınında Mama Kumbarası'na gönderilen paralarla dansöz oynattığı iddialarıyla gündeme gelen sözde hayvansever Mert Güçlü ile ilgili yeni iddialar ve kendilerini ifşa eden şoke eden bilgiler ortaya çıktı.

Instagram canlı yayınında HERCANBİZ (Uluslararası Her Canlıya Katkı Ve Koruma Platformu) ve Mama Kumbarası derneği yetkilileri vatandaşların hayvan üzerinden duygu sömürüsüyle nasıl dolandırıldığını birbirlerini ifşa ederek tek tek ortaya koydu.

Sosyal medyada hayvanlar üzerinden duyar kasan, "Mama Kumbarası" adı altında dijital kumbara oluşturup buradan online bağış toplayan Güçlü'nün dolandırıcılığa nasıl başladığı ve hatta artık diğer dernekler için bile tehlikeye dönüştüğü en yakınlarının ağzından ifşa oldu.

Sohbette Hayriye isimli kadın Mert Güçlü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mert Güçlü taksiciyi gasp ediyor. Üzerine yaralıyor. 10 sene cezaevinde yatıyor. Cezaevinden çıkar çıkmaz - orada artık hayvanseverleri mi fark etti- Konya'daki kürekle köpeğe saldırı olayında piyasaya geliyor. Hatay'da da patladı artık. Mert Güçlü'ye bağış yapanlara ulaşmamız gerekiyor. Bu adamı bitirmemiz gerekiyor. Bu adama para yetmez yahu. Bu adam her gün şişe açıyor, günde 3 paket sigarası var. Çalışmıyor, hiçbir geliri yok. Anca jigolo olursun. İçki iç hayvan parası topla."

Mama Kumbarası'nda çalışan ve sohbette polise saldırmaktan 10 yıl hapis yattığı ortaya çıkan Tahir Tahiroğlu dijital kumbaraya gelen paralarla ilgili "Gizem'in bir arkadaşı da bu geri zekalıya 3 b,n avro para göndermiş. 10 bin 500 lira para gelmişti ama bir gecede barda bitirdik hepsini." dedi.

Tahiroğlu kendisini polise saldırdığı için eleştiren Hayriye isimli kadına "Senin gibi gasptan yatmadım" diyerek izleyenlere bir şok daha yaşattı.

Dillere fena düşen 'kehanet: 'Köpek' iddiası ortaya çıktı
Dillere fena düşen 'kehanet: 'Köpek' iddiası ortaya çıktı

Aktüel

Dillere fena düşen 'kehanet: 'Köpek' iddiası ortaya çıktı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor
İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor

Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor

Sokak köpekleri turisti yaraladı
Sokak köpekleri turisti yaraladı

Yerel

Sokak köpekleri turisti yaraladı

Avustralyalı turist köpek dehşeti yaşadı!
Avustralyalı turist köpek dehşeti yaşadı!

Yaşam

Avustralyalı turist köpek dehşeti yaşadı!

Bir can daha gitti! Başıboş köpek 72 yaşındaki adamı öldürdü
Bir can daha gitti! Başıboş köpek 72 yaşındaki adamı öldürdü

Yerel

Bir can daha gitti! Başıboş köpek 72 yaşındaki adamı öldürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23