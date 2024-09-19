Sözde hayvanseverlerden bomba ifşaatlar! ‘Bir gecede barda bitirdik paraları’

Köpekperest dernek sorumlularının Instagram canlı yayınında Mama Kumbarası'na gönderilen paralarla dansöz oynattığı iddialarıyla gündeme gelen sözde hayvansever Mert Güçlü ile ilgili yeni iddialar ve kendilerini ifşa eden şoke eden bilgiler ortaya çıktı.

Instagram canlı yayınında HERCANBİZ (Uluslararası Her Canlıya Katkı Ve Koruma Platformu) ve Mama Kumbarası derneği yetkilileri vatandaşların hayvan üzerinden duygu sömürüsüyle nasıl dolandırıldığını birbirlerini ifşa ederek tek tek ortaya koydu.

Sosyal medyada hayvanlar üzerinden duyar kasan, "Mama Kumbarası" adı altında dijital kumbara oluşturup buradan online bağış toplayan Güçlü'nün dolandırıcılığa nasıl başladığı ve hatta artık diğer dernekler için bile tehlikeye dönüştüğü en yakınlarının ağzından ifşa oldu.

Sohbette Hayriye isimli kadın Mert Güçlü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mert Güçlü taksiciyi gasp ediyor. Üzerine yaralıyor. 10 sene cezaevinde yatıyor. Cezaevinden çıkar çıkmaz - orada artık hayvanseverleri mi fark etti- Konya'daki kürekle köpeğe saldırı olayında piyasaya geliyor. Hatay'da da patladı artık. Mert Güçlü'ye bağış yapanlara ulaşmamız gerekiyor. Bu adamı bitirmemiz gerekiyor. Bu adama para yetmez yahu. Bu adam her gün şişe açıyor, günde 3 paket sigarası var. Çalışmıyor, hiçbir geliri yok. Anca jigolo olursun. İçki iç hayvan parası topla."

Mama Kumbarası'nda çalışan ve sohbette polise saldırmaktan 10 yıl hapis yattığı ortaya çıkan Tahir Tahiroğlu dijital kumbaraya gelen paralarla ilgili "Gizem'in bir arkadaşı da bu geri zekalıya 3 b,n avro para göndermiş. 10 bin 500 lira para gelmişti ama bir gecede barda bitirdik hepsini." dedi.

Tahiroğlu kendisini polise saldırdığı için eleştiren Hayriye isimli kadına "Senin gibi gasptan yatmadım" diyerek izleyenlere bir şok daha yaşattı.