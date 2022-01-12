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Gündem Sözde hayvanseverler neyin peşinde? 4 sokak köpeği çocuğa saldırınca...
Gündem

Sözde hayvanseverler neyin peşinde? 4 sokak köpeği çocuğa saldırınca...

Sözde hayvanseverlerin sokaklardan toplanıp güvenli yaşam alanlarına yerleştirilmesine karşı oldukları başıboş köpekler, tehdit saçmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 16:56:23 - 2022-01-12 16:56:23
Sözde hayvanseverler neyin peşinde? 4 sokak köpeği çocuğa saldırınca...

 Yeniakit.com.tr 

Başıboş sokak köpekleri toplum güvenliğini tehdit etmeye devam ederken, sözde hayvanseverlerin sokak hayvanlarının güvenli alanlara yerleştirilmemesi konusunda direniyor.

4 köpek birden saldırdı!

Kahramanmaraş’ta 4 sokak köpeği caddede yürüyen minik çocuğa saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk çareyi elektrik direğine tırmanmakta buldu.

Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığı anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Yaşanan bu olay da başıboş köpeklerin toplum güvenliği için tehdidinin gözler önüne serdi.

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